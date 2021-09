Stefan Cooke Homme Printemps 2022 – WWD

in

Le duo britannique de créateurs de vêtements pour hommes Stefan Cooke et Jake Burt a fait référence cette saison à une idée très spécifique de la rue principale lorsqu’ils étaient adolescents au début des années août, à une époque où des marques comme Jack Wills et Abercrombie & Fitch dominaient le marché. Pour eux, la rue principale représentait alors un sentiment d’individualisme, même si en réalité il ne l’était pas.

Un élément intéressant qu’ils ont utilisé dans cette collection est le motif de danseuse, qui selon Cooke est l’équivalent féminisé d’une tête de taureau sur une veste universitaire.

Le regard: Des garçons de la rue élevés, qui n’admirent pas les tropes traditionnels de la richesse et du luxe, et qui aspirent à construire leur propre culture autour de superbes vêtements.

Citation à noter : « Je pensais qu’il y avait une réelle différence avec la rue principale aujourd’hui. Il se sent très homogénéisé. Pas nécessairement la rue principale, mais l’apparence des gens.

Articles clés: Pull Union Jack, bomber raccourci, pulls avec déchirures allongées à la taille et aux poignets, haut en chaîne à sequins surdimensionnés, short retroussé et deux nouveaux styles de sacs : un sac bowling de jour et un sac cadre de soirée.

Emporter: Rendre la «répétition implacable» agréable n’est pas facile, mais Cooke et Burt l’ont fait fonctionner. Leur réaction à l’âge d’or de la rue principale était fantasque et sans ironie.