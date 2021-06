Stefan Effenberg appelle la star du Bayern Munich Leroy Sane à représenter l’Allemagne

Stefan Effenberg n’est jamais du genre à retenir son opinion et l’ancienne star du Bayern Munich a fait part de ses réflexions à t-online via une chronique sur l’état des choses avec la formation allemande.

Effenberg veut voir Leroy Sane sur le banc et le plus loin possible du onze de départ :

Pour moi, une chose est claire : Sane n’est toujours pas arrivé en équipe nationale. Et (Joachim) Löw ne doit pas aligner Leroy Sane sous cette forme dès le début du Championnat d’Europe. Il ne rend aucun service à l’équipe, et Sane non plus. Il manque de confiance en lui – et cela signifie qu’il ne peut pas apporter ses compétences réellement fantastiques. Son coéquipier du Bayern, Jamal Musiala, est entré en jeu contre la Hongrie à la 82e et a été impliqué dans des situations plus dangereuses dans les huit minutes restantes que Sane au total.

Quant aux autres joueurs, Effenberg aimerait voir plus de Kai Havertz et Leon Goretzka – ainsi que Thomas Müller et Serge Gnabry :

La réponse à la question de savoir si Kai Havertz ou Leon Goretzka doivent jouer doit donc être : Havertz ET Goretzka doivent jouer. Löw devrait s’appuyer sur un milieu de terrain avec Toni Kroos, Leon Goretzka et Kai Havertz devant la défense à trois et les deux ailiers offensifs Robin Gosens et Joshua Kimmich. Ce dernier a prouvé qu’il pouvait travailler à l’arrière. Et en attaque, le sélectionneur national devra aligner Thomas Müller et Serge Gnabry. Goretzka a montré contre la Hongrie ce qu’il peut faire avec sa puissance et sa menace de marquer.

Une fois de plus, Effenberg a réitéré que Sane doit s’asseoir – tout comme son ancien camarade de Manchester City, Ilkay Gündogan :