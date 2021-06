Stefan Effenberg demande des renforts au Bayern Munich

L’ancien capitaine du Bayern Munich Stefan Effenberg pense que l’équipe 2021/2022 en Bavière s’annonce “plus faible que la saison dernière”.

Dans sa chronique pour t-online, Effenberg a exprimé son inquiétude quant à l’apparence de la liste et à la difficulté pour le Bayern Munich de remplacer des joueurs comme David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez.

Afin de remplacer deux défenseurs de classe mondiale et un joueur défensif de renommée internationale comme Martínez un pour un et en même temps – et devenir plus stables, des renforts supplémentaires sont nécessaires. Aujourd’hui, l’effectif est plus faible que la saison dernière.