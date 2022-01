Stefan Effenberg pense que Joshua Kimmich sera bientôt capitaine de l’équipe nationale allemande

Stefan Effenberg, tout comme l’ancien président du Bayern Munich Uli Hoeness, n’hésite pas à exprimer ses opinions, qu’elles soient controversées ou non. L’ancien milieu de terrain du Bayern et de l’Allemagne n’est pas étranger à critiquer les joueurs, les managers, les membres du front office et même les experts du Bayern qui expriment leur point de vue sur les questions liées au Bayern. Bien qu’il soit souvent un anticonformiste, il partage le sentiment avec une grande partie des fans du Bayern et de Die Mannschaft que Joshua Kimmich devrait un jour devenir le capitaine de l’équipe nationale allemande.

La décision initiale de Kimmich de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus n’a pas été bien prise dans toute l’Allemagne, car il a fait part de ses préoccupations concernant le manque d’études à long terme sur les vaccins disponibles. Après avoir raté de nombreux matchs en raison de l’isolement et d’une période d’infection par le virus, il a changé d’avis avec les autres joueurs du Bayern qui n’avaient pas encore été vaccinés. Kimmich a reçu de nombreuses critiques, mais Effenberg pense que cela ne dissuadera pas le numéro 6 du Bayern de devenir finalement capitaine de l’Allemagne sous Hansi Flick.

Tout le monde fait des erreurs. Mais ils doivent aussi être pardonnés. Je suis sûr que Joshua Kimmich peut encore devenir capitaine de l’équipe nationale allemande. Il doit juste performer et montrer les qualités de leadership que nous connaissons de lui. Ensuite, il se qualifie automatiquement pour ce poste (capitaine allemand) », a déclaré Effenberg à propos de Kimmich dans une récente interview avec Mannheimer Morgen (via az).

Rétrospectivement, le Bayern était toujours en mesure de s’occuper des affaires, même sans Kimmich. Julian Nagelsmann a été contraint de faire plusieurs adaptations par nécessité en raison de combinaisons de blessures et de quarantaines de coronavirus. La mini-crise a été caractérisée par le déplacement à l’extérieur du Dynamo Kyiv en phase de groupes de la Ligue des champions, lorsque Nagelsmann n’a pu nommer que six remplaçants sur le banc, dont deux gardiens de but suppléants. Avec quelques bévues sur le hinrunde sous la forme de défaites contre l’Eintracht Frankfurt, Augsbourg et le Borussia Mönchengladbach dans le DFB-Pokal, Nagelsmann était toujours en mesure de mener son équipe à neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund en tête du classement de la Bundesliga. entrer dans les vacances d’hiver. Cependant, cette avance pourrait très bien être plus importante si Kimmich n’avait pas raté autant de matches.

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

Effenberg a le sentiment que Kimmich s’est creusé un petit trou dans la situation des vaccins, mais il y voit aussi quelque chose dont Kimmich a appris. « Joshua Kimmich ne s’est pas rendu service avec son scepticisme initial quant à une vaccination contre Corona. Je ne peux rien faire non plus du fait qu’il a été dit par la suite que tout le débat sur la vaccination en Allemagne se déroulait sur son dos. Il en était lui-même responsable », a-t-il déclaré.