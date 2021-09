Stefan Effenberg vante Gregor Kobel pour succéder à Manuel Neuer au Bayern Munich

Stefan Effenberg a examiné la situation du gardien de but du Bayern Munich et ne pense pas qu’Alexander Nübel le coupera en tant que successeur éventuel de Manuel Neuer.

En fait, Effenberg pense que les Bavarois devraient considérer Gregor Kobel du Borussia Dortmund comme un joueur qui pourrait être en mesure de remplir les bottes de Neuer une fois la légende allemande à la retraite (tel que capturé par Sport1) :

“Le projet de former un jeune successeur dans le club avec l’ancien Schalke Alexander Nübel a déjà échoué”, a déclaré Stefan Effenberg, expert de SPORT1, dans sa chronique pour t-online.de. “Je suppose que le FC Bayern l’a reconnu et a appris de l’affaire Nübel – et aussi du passé, dans lequel des tentatives similaires avec Michael Rensing ou Thomas Kraft ont échoué. Effenberg a déjà un successeur possible en tête : « Du point de vue d’aujourd’hui, il ne peut y avoir qu’un seul successeur pour Neuer : Gregor Kobel de Dortmund.

Avec Nübel se débattant sur son prêt à l’AS Monaco et Sven Ulreich dans l’immédiat, le gardien de but est passé de l’une des positions les plus profondes de l’équipe à l’une des plus minces.