Stefan Mitrovic renverse le mur rojiblanco

22/09/2021

Le à 09:42 CEST

Le défenseur central de Getafe Stefan Mitrovic a donné l’avantage aux hommes de Míchel avant la pause, mais un doublé de Luis Suárez dans les 15 dernières minutes du match a ruiné l’excellent travail de l’équipe locale.. Avec cette défaite, Getafe ajoute un total de six matchs en six matchs et c’est déjà le pire départ en Liga jusqu’à présent au 21e siècle.

Le Serbe, qui a atterri cet été au Colisée Alfonso Pérez, a démoli le mur rouge et blanc pratiquement une décennie plus tard. Getafe a totalisé 1 582 minutes de jeu en Liga sans marquer contre l’Atlético de Madrid. Il a été battu, oui, et enregistre sept défaites lors des huit derniers matchs directs entre les deux équipes madrilènes.

1582 – Stefan Mitrovic est le premier joueur de @GetafeCF à marquer contre l’Atlético de Madrid en @LaLiga depuis Diego Castro 🇪🇸 en novembre 2011, mettant fin à une séquence de 1582 minutes sans encaisser pour l’équipe rojiblanco contre l’azulón dans la compétition. Surprendre. pic.twitter.com/bTIZvRB2A1 – OptaJose (@OptaJose) 21 septembre 2021

Les azulones ont perdu Carles Aleñá à un quart d’heure de la fin du match en raison d’une expulsion et l’équipe s’est effondrée : Luis Suárez est sorti avec deux buts pour ajouter les trois points et remettre l’Atlético de Madrid en tête du classement et couler un petit plus à Getafe. L’équipe de Míchel compte six défaites lors des six premières journées de Liga.

En chute libre et Míchel, pointé

Getafe a tenu tête à ses supporters et a eu l’Atlético de Madrid dans les cordes pendant une grande partie du match, mais a succombé dans la dernière ligne droite et a certifié une nouvelle défaite. Míchel, le technicien qui a relevé José Bordalás à la tête du projet sportif, ne sait toujours pas ce que c’est que de marquer dans cette édition 2021/22 de LaLiga et est l’un des techniciens qui a le plus d’options pour être le premier licencié.

Madrid a signé le pire départ de toute équipe espagnole en Liga au cours des deux dernières décennies et ce que nous avons été au 21e siècle. Les six défaites laissent derrière elles les cinq remportées par le Sporting de Gijón (2008), Alavés (2017 et 2021) et Málaga (2017).