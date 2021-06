Stefan Ortega d’Arminia Bielefeld flatté par l’intérêt du Bayern Munich, étant un remplaçant pour l’Allemagne

Stefan Ortega a été l’un des joueurs les plus importants pour Arminia Bielefeld restant en Bundesliga cette saison, terminant à la 15e place. Le gardien a enregistré un total de 11 feuilles blanches la saison dernière et était l’un des gardiens les plus performants de la ligue. Ses efforts ne sont pas passés inaperçus non plus, car il est répertorié comme le quatrième gardien de but de l’équipe nationale allemande et rejoindra l’équipe si quelque chose arrive à Manuel Neuer, Kevin Trapp ou Bernd Leno.

Dans une récente apparition sur le podcast de Sport1 (via kicker), Ortega a décrit sa réaction après avoir été informé qu’il était le quatrième gardien d’options de l’Allemagne pour l’Euro de cet été. Il a également déclaré qu’il était flatté par les récents liens avec le Bayern Munich, qui recherche probablement un gardien lors de la prochaine fenêtre de transfert en raison de la probabilité qu’Alexander Nübel soit prêté.

Ortega a décrit son choc lorsqu’il a été contacté par téléphone par l’entraîneur des gardiens de Die Mannschaft, Andy Köpke. Il n’avait initialement pas répondu au premier appel téléphonique, ne reconnaissant pas le numéro. Il pensait que c’était quelqu’un qui appelait à propos d’un appartement dans lequel sa petite amie et lui emménageaient. « J’ai dit : « Chérie, je rappellerai, je pense que quelqu’un appelle à propos du nouvel appartement ». Et puis : ‘Bonjour, Andy Köpke ici !’ Je me dis ‘Quoi ? Qui?’ et a dû avaler d’abord », a-t-il expliqué. “C’est probablement l’une des plus grandes choses qui peuvent arriver comme ça.”

En plus d’être le numéro quatre allemand, Ortega a suscité l’intérêt du Bayern, qui prêtera probablement Alexander Nübel pendant le mercato estival. Si et quand cela se produit, le Bayern aura besoin d’une autre option de sauvegarde viable pour Neuer. Ortega fait parfaitement l’affaire, tant qu’il serait abordable du point de vue du Bayern. “Le simple fait qu’un club comme le Bayern Munich puisse traiter avec vous confirme que vous n’avez pas pu faire autant de mal”, a expliqué Ortega. « C’est le FC Bayern Munich, le meilleur club allemand, l’un des meilleurs clubs du monde. Ce serait stupide de dire que je n’écoute pas ça. Et ce qu’il ne faut pas négliger, c’est qu’il s’agit d’une taille de col financièrement différente de celle peut-être à Bielefeld. En plus des affaires internationales, dans lesquelles vous pouvez aller relativement loin, vous pouvez tout emporter avec vous », a-t-il poursuivi.

Avant la fin de la saison de Bundesliga, Ortega n’a pas tardé à rejeter les rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le club pendant la fenêtre de transfert d’été, afin de ne pas dissuader leur attention de se battre pour leur survie. Maintenant que la saison est terminée, cependant, il pourrait être plus ouvert aux offres divertissantes du Bayern.