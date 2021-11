Stefano Corti ridiculise Antonio Conte Wage alors qu’il franchit le pas des Spurs Boss

Le comédien italien Stefano Corti s’est rendu jusqu’à Londres pour interroger le manager de Tottenham Hotspur sur combien il gagne.

Corti, qui présente Le Iene (une émission d’information satirique italienne) a donné à Conte un masque Salvador Dali de l’émission de télévision Netflix Money Heist.

Le comédien italien Ridicules Antonio Conte Wage

La sortie de l’Inter Milan de Conte toujours intelligente

Au cours de la dernière année de son contrat milanais, Conte a reçu un paiement de plusieurs millions de livres. Il venait de remporter le Scudetto avec eux, qui était le premier titre de Serie A de l’Inter Milan en 11 ans.

Les fans se sont demandé pourquoi le manager avait quitté son poste avec beaucoup de doigts pointés sur le gain financier derrière une telle décision. Après tout, Conte aurait été le manager le mieux payé de la Serie A à l’époque. Mais Conte a nié que l’argent ait quelque chose à voir avec sa décision.

Le teasing de Corti a été bien défendu par le nouveau patron des Spurs : « Ouais, mais allez, ce n’est pas comme ça. »

« Si vous faites du bon travail, il est juste que vous le fassiez bien. Je travaille au sommet et donc ce qu’ils me paient est juste.

C’est une réplique très similaire à ce qu’il avait déjà dit aux journalistes cet été : « Le marché fixe le prix. Il est basé sur les résultats obtenus et le travail accompli au fil des ans.

Les livres de Conte seront bien méritées

Daniel Levy n’a pas hésité à dépenser de l’argent sérieux dans ses récentes nominations à la direction. Comme Mourinho, Conte est un autre patron à succès et le président paie généreusement pour ses services.

Conte recueille maintenant certaines des critiques concernant ce qui, selon les rumeurs, serait un salaire de 17 millions de livres sterling par an chez Spurs. Mais encore une fois, comme Mourinho, les Spurs pourraient être son plus grand défi à ce jour. Après tout, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tottenham semblait avoir été instantanément stimulé par l’arrivée de Conte lorsqu’ils ont battu Vitesse à trois zéros en Europa Conference League. Mais rapidement, l’équipe belge a récupéré deux buts grâce à une défense terrible. Les points positifs étaient que les Spurs avaient surmonté leur récente ornière de matchs où ils ont fait peu de tentatives sur la cible. Mais même cela est revenu les hanter lors du match nul 0-0 contre Everton.

Pourtant, il y a des signes prometteurs que Conte ramène les Spurs dans la bonne direction. Une partie de cela comprend le conditionnement de l’équipe, y compris des sessions doubles à venir pour mettre les joueurs à niveau. Mais plus que le conditionnement physique, les joueurs doivent développer une certaine résilience mentale et la capacité de prendre le contrôle dans les grands matchs. Cela inclut toute leur équipe, y compris Harry Kane.

Il y a beaucoup de choses à faire, qu’il s’agisse de mettre en place la défense à trois défenseurs centraux avec des ailes volantes, ou même d’essayer de faire tirer Kane sur tous les cylindres. Conte a du pain sur la planche. C’est toujours un privilège d’être un entraîneur de football, essentiellement payé pour ce que de nombreux adolescents (et adultes) jouent sur un jeu informatique pour le plaisir. Et Conte est bien payé par les Spurs. Mais il est également important de critiquer à quel point le football est devenu énorme et de haleter devant le ridicule des salaires astronomiques et des frais de transfert.

Comme le dit Conte, « Le marché fixe le prix ». Levy espère que Conte pourra faire monter le stock des Spurs et augmenter les prix du marché de ses stars. Les joueurs? Ils voudront soulever un trophée.

