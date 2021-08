Stefano Domenicali admet que le radar météorologique a échoué en F1 en Belgique

Le président et PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré que le radar météorologique n’avait pas prédit la gravité de la pluie en Belgique.

Aucune course réelle n’a pu avoir lieu à Spa-Francorchamps dimanche, avec une pluie persistante qui s’est installée avant la course et a duré le reste de la journée, devenant de plus en plus lourde au fil des heures.

C’étaient des conditions que le radar météorologique de la Formule 1 n’avait pas prédites, ce qui a enlevé la chance de faire avancer le Grand Prix de Belgique dans la meilleure fenêtre.

Un tel appel aurait cependant été dû aux stewards, pas à Domenicali lui-même.

“Je ne peux pas contrôler ça, ce sont les commissaires sportifs qui contrôlent ça, si vous voulez changer le temps”, a-t-il déclaré à Autosport.

« En ce qui concerne les informations dont nous disposions, il y avait, disons, considéré comme de la pluie normale. Il n’y avait aucun signe que la pluie aurait été si mauvaise. Sinon, une décision aurait pu être prise par les commissaires sportifs.

Les commissaires sportifs ont fait de leur mieux pour prolonger la fenêtre de course en arrêtant le chronomètre sur la période de trois heures pour son achèvement, avec un départ de course tenté à 18h17, heure locale, 17 minutes après la date limite initiale.

Mais après quelques tours derrière la Safety Car, il a été décidé que les conditions étaient trop dangereuses, et la course a été interrompue peu de temps après.

“Vous voyez ce que les commissaires sportifs ont décidé aujourd’hui, c’est vraiment d’arrêter aussi le temps, afin d’essayer de gagner du temps pour voir s’il y avait un créneau possible pour avoir la course”, a déclaré Domenicali à propos de la stratégie du commissaire.

«On aurait pu dire dans ces conditions, c’est comme lancer les balles en l’air. Il aurait pu pleuvoir à partir de 11h ou quoi que ce soit. C’est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déjà déclaré que repousser la course à lundi, ce qui avait été suggéré, n’était pas faisable.

Et Domenicali a accepté, déclarant que trop de facteurs signifiaient qu’une telle décision n’aurait pas été possible.

“Pas pour des raisons logistiques, pour de nombreuses raisons, vous ne pouvez pas programmer la course le lendemain pour beaucoup de choses, liées à la disponibilité des commissaires, à la disponibilité d’autres choses”, a expliqué Domenicali.

« Cela a été envisagé, bien sûr, mais ce n’est pas possible. Avec les promoteurs, tout est très proche, ils ont suivi le processus de décision, donc ils ne sont pas en dehors de ça.