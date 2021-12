Stefano Domenicali affirme que la Formule 1 a désormais une audience record de 2 milliards

Le président de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré que la saison 2021 avait attiré un nombre record de deux milliards de téléspectateurs.

La campagne 2021 restera dans les mémoires comme l’une des plus grandes Formule 1, une saison de rebondissements alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont battus pour le titre des pilotes, tandis qu’une action captivante a également brillé dans le peloton du milieu de terrain.

Parfois, nous avons vu ces étoiles du milieu de terrain prendre de l’importance – la victoire de Daniel Ricciardo à Monza, menant à domicile un doublé McLaren; la victoire d’Esteban Ocon en Hongrie pour Alpine ; plus le chagrin tardif de Lando Norris en Russie alors qu’une averse tardive et une mauvaise stratégie lui ont coûté la victoire après avoir mené une grande partie de la course depuis la pole position.

De nombreux autres éléments clés pourraient être ajoutés à la liste, et cela a permis à plus d’yeux d’être tournés vers la Formule 1 que jamais auparavant.

S’adressant à Motorsport.com, Domenicali a déclaré : « Nous sortons d’une saison extraordinaire, suivie par plus de deux milliards de personnes !

« Le dernier GP d’Abou Dhabi a été l’événement sportif le plus regardé en 2021. Ce sont des chiffres stratosphériques dont nous devrions être fiers. »

Un nouveau président de la FIA est désormais aux commandes, à savoir Mohammed Ben Sulayem, qui remplace Jean Todt après avoir purgé son mandat maximum de 12 ans à ce poste.

Il a donc plusieurs priorités qui lui ont été fixées pour continuer à vivre de bons moments, mais il ne faut pas oublier que la finale de la saison décisive à Abu Dhabi s’est terminée de manière controversée.

Une enquête de la FIA est en cours concernant l’interprétation du Règlement Sportif d’Abou Dhabi et sa bonne application par le directeur de course Michael Masi.

Domenicali ne voulait pas être ramené dans le débat sur cette controverse, mais a laissé entendre que sous Ben Sulayem, il pourrait y avoir un changement d’équilibre au sein de la FIA qui aurait un impact sur la Formule 1 à l’avenir.

« Avec le changement de présidence à la FIA, il pourrait aussi y avoir un changement dans l’équilibre au sein de la Fédération internationale qui, pour nous, a un rôle absolument fondamental », a expliqué Domenicali.

« Nous avons déjà parlé au président, nous avons évoqué les priorités auxquelles il devra faire face, et elles sont nombreuses, mais à ce stade il est juste de garder le silence pour ne pas créer de nouvelles polémiques dans un domaine qui était très chaud. . «