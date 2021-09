Stefano Domenicali : ”Beau” expérimentant la lutte pour le titre en tant qu’outsider

Stefano Domenicali dit que le combat pour le titre de 2021 produit une tension « incroyable » – et est heureux de ne pas y être directement impliqué lui-même.

L’une des batailles de championnat les plus proches de l’histoire récente du sport se déroule cette année avec Red Bull et Max Verstappen tête à tête avec Mercedes et Lewis Hamilton.

Domenicali a lui-même été impliqué dans quelques-uns pendant son séjour chez Ferrari, dont trois lorsqu’il était directeur d’équipe en 2008, 2010 et 2012.

Désormais PDG de la Formule 1, il est très heureux de pouvoir vivre ce combat pour le titre en tant qu’outsider et de ne pas ressentir la pression qu’il apporte.

“Vous savez ce qui est beau parce que vous ne ressentez pas la pression, je suis sûr que Lewis et Max [are] sentir derrière la visière et aussi Toto [Wolff] et chrétien [Horner], quand ils agissent en tant que chef d’équipe », a déclaré l’Italien CNN.

«C’est génial parce qu’ils offrent un grand spectacle aux gens. La limite est de plus en plus élevée. Et plus on monte jusqu’à la fin de la saison… il y a une bagarre sportive à l’intensité maximale, pas seulement pour eux mais aussi pour l’équipe.

Un autre moment extrêmement dramatique dans la bataille pour le titre Verstappen/Hamilton 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2 – Formule 1 (@F1) 12 septembre 2021

La bataille a été loin d’être nette entre Verstappen et Hamilton, les deux se réunissant de manière spectaculaire à Silverstone et à Monza.

Domenicali pense que cela a été causé par le fait que les deux pilotes sont à leur limite, et dit que leurs batailles en piste produisent une tension incroyable et, espérons-le, le feront jusqu’à la dernière manche à Abu Dhabi.

“La situation qui s’est produite à Monza était liée au fait que les deux étaient dans une position où si tout était parfaitement fait, ce n’était pas là. Donc tout le monde est poussé jusqu’à la limite. Ce serait intéressant de voir, espérons-le, jusqu’à la dernière course », a-t-il ajouté.

“Ce qui est bien, c’est qu’à chaque fois qu’ils seraient proches, tout le monde essaiera de penser à ce que les autres pensent –” qui est le plus fort ? Dois-je abandonner ou pas ?’ C’est incroyable en termes de tension.