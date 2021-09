Stefano Domenicali confirme l’intérêt de Kyalami pour un retour en F1

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a confirmé que les responsables de Kyalami avaient manifesté leur intérêt pour le retour du sport en Afrique du Sud.

Kyalami était un pilier du calendrier de la Formule 1 des années 1960 aux années 1980, la dernière course y ayant eu lieu en 1993 – et l’Afrique n’a pas accueilli d’événement de Formule 1 depuis.

Domenicali a déclaré plus tôt dans l’année que le retour en Afrique était “très important” pour l’avenir de la Formule 1 et, bien qu’il n’ait pas confirmé les nations exactes, il a déclaré que d’autres pays du continent avaient envisagé d’accueillir un grand prix dans les années à venir. .

“Nous avons reçu de l’intérêt de Kyalami pour être de retour sur le calendrier”, a déclaré Domenicali à CNN.

«Bien sûr, nous avons discuté avec eux afin de voir s’ils sont prêts du point de vue technique, du point de vue financier, à être insérés dans le calendrier, donc les discussions sont là.

“Nous avons reçu d’autres demandes d’autres pays d’Afrique… en ce moment, je dois garder cela confidentiel.”

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 26 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Un brouillon divulgué du calendrier 2022 a révélé qu’un record de 23 courses est prévu pour la saison prochaine, les changements radicaux de règles prenant effet en Formule 1.

Un premier Grand Prix de Miami a été confirmé pour le 8 mai et Domenicali a exprimé son intention de vouloir s’étendre davantage aux États-Unis alors que le sport cherche à attirer plus de fans aux États-Unis.

De même, le PDG de la F1 a déjà parlé d’étendre le calendrier pour en faire un championnat plus mondial, au détriment de certains sites plus «traditionnels» en Europe.

« Combien en voulons-nous en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie et en Extrême-Orient ? Je vois moins de médecins généralistes en Europe, plus aux États-Unis et plus au Moyen-Orient et en Asie », a-t-il déclaré à GQ Magazine dans une interview en juillet.

“C’est quelque chose qui fait partie de l’évolution d’une entreprise et c’est un divertissement”, a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité de mettre en colère les principaux fans de F1.

« Bien sûr, nous sommes conscients de l’importance de la tradition et elle vous donne les ingrédients pour l’avenir. Mais si vous vivez par tradition, vous ne vivez pas longtemps. Nous devons jeter les bases de l’avenir.