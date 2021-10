Stefano Domenicali dévoile son dernier plan pour le calendrier de Formule 1 2022

Le président et PDG de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré que le sport visait une arrivée à la mi-novembre en 2022, avec sept ou huit manches étant des week-ends de course de sprint.

Les trois dernières saisons de Formule 1 se sont toutes terminées en décembre, la campagne 2021 devant se terminer le 12 décembre au Grand Prix d’Abou Dhabi.

Mais, avec un record de 23 courses prévues au calendrier 2022, il semble qu’elles seront emballées dans un calendrier plus serré afin que tous les membres de l’équipe et les pilotes en déplacement bénéficient d’un repos prolongé avant que les attentions ne se tournent vers l’année suivante.

“Je peux anticiper que, bien sûr, le calendrier sera composé de 23 courses”, a déclaré Domenicali à Sky Sports F1.

« Bien sûr, nous serons très respectueux envers les réglementations Covid émises dans le monde par les différents gouvernements. Mais c’est notre objectif que la F1 puisse donner ce signe d’espoir et aller à des choses normales pour en profiter.

« L’idée est de s’assurer qu’il y a le bon rythme pour le calendrier. Il y a bien sûr des considérations liées aux périodes pour s’assurer que le flux logistique doit être correct.

“Une chose que je peux vous dire, sans trop découvrir de choses, c’est que l’année prochaine la saison commencera mi-mars et se terminera mi-novembre.”

Voilà pour évaluer le succès de Sprint après avoir exécuté les trois essais hein #F1 https://t.co/K8qlmIVXGZ – Phillip Horton (@PHortonF1) 4 octobre 2021

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Dans d’autres nouvelles du calendrier, les week-ends de course de sprint devraient représenter au moins un tiers du calendrier 2022, même si les trois essais de course de sprint en 2021 ne sont pas encore terminés.

Domenicali a déclaré que la Formule 1 a été grandement encouragée par les commentaires reçus des deux premiers essais de course de sprint jusqu’à présent – à Silverstone et Monza – et a affirmé que le changement de format a été “un succès incroyable”.

“Nous avons dit au début de l’année qu’il y aurait trois tests cette année pour nous assurer que nous avons le bon plan pour l’avenir”, a-t-il déclaré.

« La grande majorité des commentaires que nous avons reçus étaient super positifs. Les promoteurs sont super contents car il y a quelque chose de nouveau et d’important vendredi, samedi et dimanche.

« Nous recevons ces retours positifs, nous devons donc savoir que l’année prochaine, nous avons un excellent plan où nous prendrons également en compte les points soulignés par les personnes qui n’ont pas aimé ce format. D’une manière générale, c’est un succès incroyable.

« Je peux dire que nous n’irons pas partout avec le format de qualité Sprint. C’est quelque chose que nous voulons garder pour un tiers des courses plus ou moins et se connecter avec une certaine manière différente de donner des récompenses et des points et se connecter avec des circuits spécifiques qui, comme vous le savez, feraient la différence.

« Il y a donc matière à réflexion. Nous impliquerons toutes les parties prenantes : diffuseurs, pilotes, équipes, promoteurs et fans. Nous n’oublierons pas que notre rôle est de prendre la bonne décision et de considérer tous les points et points de vue de chacun.