Stefano Domenicali: Discours sur l’état de la nation de Formule 1

Le président et chef de la direction de la Formule 1, Stefano Domenicali, a une vision optimiste du sport, prédisant un avenir passionnant et plus encore dans ce qui a été intitulé un discours sur l’état de la F1 publié par le site officiel de la F1.

Voici ce que le chef a à dire :

La F1 se prépare pour une autre année record en 2022

L’incroyable nouvelle est que nous sommes ici à la mi-octobre avec six courses à disputer et que nous avons un championnat de Formule 1 si intense et ouvert qui attire l’attention de tous nos fans du monde entier.

Nous allons dans la bonne direction pour atteindre un record de 22 Grands Prix au cours d’une année si complexe avec Covid-19. Nous avons dû être adaptables, flexibles et proactifs, mais la récompense a été un calendrier avec un rythme soutenu compte tenu des circonstances. Et cela a été rendu possible grâce à notre équipe ici en F1, la FIA, les équipes et les promoteurs.

L’année prochaine, nous avons lancé le calendrier avec 23 Grands Prix. Grâce aux promoteurs et aux équipes, nous avons adapté le calendrier pour commencer mi-mars et finir le 20 novembre, un mois avant Noël. Nous voulions avoir le bon rythme pour le calendrier tout en gardant la pause estivale de trois semaines et en laissant suffisamment de pause au personnel travailleur à la fin de la saison.

L’année prochaine verra l’arrivée d’une nouvelle expérience à Miami. Et cela vient après l’ajout de deux nouveaux sites au Qatar et en Arabie saoudite cette année. Avoir trois nouveaux événements en l’espace de six mois montre que le sport est en bonne position.

Concernant l’avenir au-delà de 2022, il y aura bientôt d’autres bonnes nouvelles, que je ne veux pas gâcher en disant maintenant. Nous allons dans la bonne direction et avons atteint un point où nous pouvons choisir où la F1 ira à l’avenir.

Nous avons tellement de demandes pour accueillir un Grand Prix. Cela montre que notre plateforme est attrayante et que de plus en plus de gouvernements y voient une opportunité de développer leurs entreprises, leur économie locale et la sensibilisation de leur communauté. Des temps passionnants à venir.

La Formule 1 va dans la bonne direction

Nous vivons une époque difficile, mais la Formule 1 a la chance d’attirer des investissements à tous les niveaux.

Aston Martin est une marque incroyable, un équipementier avec le bon ADN pour la F1. Qu’une telle entreprise investisse autant d’argent dans la F1 signifie que Lawrence Stroll croit en notre projet et pense que la F1 représente l’un des piliers les plus importants sur lesquels ils développeront leur stratégie.

Stroll s’est fixé pour objectif de se battre pour le championnat du monde d’ici cinq ans. C’est ambitieux, mais je pense qu’avec le niveau d’investissement, c’est un objectif réaliste.

Nous avons vu Red Bull s’engager déjà à construire son propre moteur, avec un gros investissement au Royaume-Uni. Et c’est un autre signe d’une réelle fidélité à long terme au championnat. Je suis reconnaissant pour ce qu’ils ont fait pour la F1 et ce qu’ils continuent de faire.

Et Williams va de l’avant avec un nouveau propriétaire, Dorilton mettant en place les mesures nécessaires pour renforcer l’avenir de l’équipe. Nous entendons qu’il y a beaucoup de parties intéressées qui veulent acheter des équipes et cela signifie que la F1 en tant qu’entreprise est saine, et que les choix que nous faisons, comme l’introduction de carburants durables et la révision du groupe motopropulseur, sont la bonne approche technique stratégique pour la F1. .

Nous défions le système avec l’ambition de voitures plus légères, capables de rivaliser entre elles et qui sonnent bien. C’est là où nous voulons aller et c’est ce que nous devons avoir à l’avenir.

F1 Sprint ayant un impact positif sur le week-end

Nous sommes satisfaits des enseignements tirés des deux premiers Sprints F1. Ce qui est clair, c’est que cela change la dynamique du week-end mais nous voulons attendre le dernier test au Brésil et ensuite préparer le bon package pour l’avenir.

Le point culminant doit être le format du week-end. À partir de vendredi, le mode action est pleinement engagé. C’est pourquoi les promoteurs sont heureux. Nous avons reçu des demandes de nombreux promoteurs pour accueillir le Sprint.

D’un point de vue sportif, nous avons vu que moins on a de temps pour s’entraîner, plus l’action est imprévisible en piste en qualifications et en course. Nous devons procéder à quelques ajustements, mais nous y travaillons actuellement.

Il est toujours facile d’être négatif et de ne pas changer, mais nous nous efforçons d’aller dans cette direction car nous voyons l’enthousiasme de la jeune génération et l’intérêt plus large de ceux du monde entier.

Beaucoup de choses à jouer dans les six dernières courses

La dernière fois que nous nous sommes retrouvés dans une lutte aussi serrée pour le championnat, j’étais du côté de l’équipe chez Ferrari, le titre allant jusqu’à la course finale en 2010 et 2012 – donc je sais ce que cela signifie de vivre ce genre d’intensité.

C’est fantastique pour la Formule 1 d’avoir un combat aussi intense, mais je ne veux pas me concentrer uniquement là-dessus, car nous nous battons pour d’autres positions. McLaren et Ferrari, par exemple, se battent pour la troisième place. Et nous avons des batailles tout au long du peloton, les positions finales au championnat des constructeurs étant essentielles pour les équipes en ce qui concerne leur positionnement pour l’avenir.

J’ai hâte aux six prochains événements car ce sont six occasions pour que quelque chose de nouveau et d’incroyable se produise dans ce qui a été jusqu’à présent l’une des grandes saisons de la F1.