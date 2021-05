Stefano Domenicali : la Formule 1 et le MotoGP travaillent ensemble

Le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré qu’il « serait erroné » que sa série et la catégorie reine du MotoGP ne travaillent pas ensemble.

Quant au côté course de chaque série, il n’y a pas grand-chose en commun. Après tout, la Formule 1 se dispute avec quatre roues contre deux en MotoGP.

Mais Domenicali, qui a pris le contrôle de la Formule 1 au début de 2021, a déclaré que deux “plates-formes de sport automobile incroyables” comme la F1 et le MotoGP doivent et travaillent déjà ensemble de toutes les manières possibles.

“Oui, nous sommes en contact pour travailler ensemble pour améliorer notre plate-forme”, a confirmé Domenicali dans une interview avec le site Web MotoGP.

« Nous pouvons apprendre les uns des autres de manière très significative, c’est donc la bonne voie à suivre et à aller de l’avant.

«Nous avons le privilège d’être deux incroyables plateformes de sport automobile, et ce serait une erreur de ne pas travailler ensemble, et surtout ce serait formidable d’être amis.

Cela aide bien sûr quand Domenicali est un grand fan de MotoGP.

« Je me sens très béni et heureux de faire partie de cette famille », a-t-il déclaré.

« J’aime le Moto GP, j’aime les motos, c’est bien de voir autant de pilotes se battre pour la victoire.

Les mondes de la Formule 1 et du MotoGP se sont croisés en 2019 lorsque Lewis Hamilton et Valentino Rossi ont effectué un échange de manèges à Valence.

Il a été gardé sous silence, mais Hamilton a admis plus tard un accident alors qu’il conduisait la moto Yamaha MotoGP.

Et pour 2021, Davide Brivio a été attiré loin du MotoGP pour prendre la direction de la course de l’équipe Alpine F1 rebaptisée.

Brivio est considéré comme l’un des plus grands chefs d’équipe de l’histoire de la course moto, ayant dirigé ses équipes et ses pilotes à six titres de pilotes, quatre titres de constructeurs et six titres d’équipes au cours de son passage en MotoGP et en championnat du monde Superbike.

