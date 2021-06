Stefano Domenicali : La qualité de la grille de F1 désormais « beaucoup plus élevée »

À son retour en Formule 1, le PDG Stefano Domenicali a remarqué qu’il y avait désormais plus de pilotes de haut niveau.

Domenicali a précédemment travaillé en Formule 1 avec l’équipe Ferrari entre 2007 et 2014, les menant en tant que directeur d’équipe au championnat des constructeurs 2008.

Il démissionnera de son poste en avril 2014, mais fera son retour en Formule 1 en tant que nouveau président-directeur général en 2021, remplaçant Chase Carey.

Et après son retour après cette interruption, Domenicali a souligné trois domaines du sport où il a vu des changements importants, y compris la qualité globale de la grille.

« Je dirais que les relations entre les équipes, les détenteurs de droits commerciaux et la FIA sont à coup sûr différentes. Il y a plus d’implication [in the overall process] maintenant », a-t-il déclaré à ..net lorsqu’on lui a demandé les trois plus grands domaines de changement.

“Le deuxième point est qu’il y a plus de pilotes qui sont incroyablement forts et un atout pour l’avenir. Il y avait quelques [top level drivers] dans le passé, mais en termes de quantité et de qualité, c’est vraiment beaucoup plus élevé.

« Le troisième est qu’en termes de fondamentaux, vous pouvez voir que les équipes pensent de différentes manières, principalement les grandes équipes. Quand j’ai quitté la Formule 1, les meilleures équipes n’avaient pratiquement aucune limite en termes de budget, aucune limite en termes d’approche.

“Je vois déjà maintenant que ces équipes pensent la Formule 1 d’une manière différente, et les petites équipes peuvent désormais voir la Formule 1 du futur comme un atout sur lequel elles peuvent développer un véritable business.”

Mais pour tous les pilotes talentueux, une critique récente de la Formule 1 a été le niveau de dépendance vis-à-vis des machines.

La Formule 1 cherchera cependant à résoudre ce problème avec les nouvelles voitures pour 2022, conçues pour promouvoir plus d’opportunités de dépassement et resserrer le peloton, afin que les capacités du pilote deviennent plus influentes.

“Je pense qu’en termes de performances, l’une des choses qui a été discutée lors du changement de voiture est de s’assurer qu’en termes de défis techniques, tous les bons pilotes peuvent avoir la bonne façon de montrer qui ils sont”, a-t-il expliqué.

« L’objectif est de s’assurer que les écarts entre la dernière équipe et la première équipe sont plus petits.

“Peut-être qu’au début ce sera difficile parce que nous sommes dans un processus de transition, mais le nouveau règlement permettra, et c’est l’intention, que les équipes soient plus proches et de s’assurer que s’il y a une différence que l’écart sera [tighter]. En faisant cela, nous allons avoir les pilotes [displaying] les compétences dont ils disposent.

