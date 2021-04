Stefano Domenicali: “ Le format de course Sprint apporte de nombreux avantages ”

Stefano Domenicali dit que l’idée des courses de sprint en Formule 1 sera couronnée de succès à plusieurs niveaux dans le sport.

Le PDG de F1 visait à apaiser les inquiétudes concernant le nouveau format, ayant déjà confirmé que Silverstone accueillera un essai d’une course de sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne en 2021.

«Lorsque nous avons annoncé publiquement que nous voulions essayer une qualification de sprint comme celle-ci, les organisateurs éligibles pour le test ont immédiatement reçu beaucoup plus de demandes de billets. Et les télédiffuseurs étaient ravis. Ce format apporte de nombreux avantages », a déclaré Domenicali à Auto Motor Sport.

«Moins il y a de temps pour les séances d’essais libres, plus il y a d’action sur la piste. Personne n’attend plus de meilleures conditions dans le garage. Cela a déjà été démontré à Bahreïn.

«Avec les essais libres et les qualifications, l’organisateur peut vendre un meilleur vendredi aux fans. Avec les deuxièmes essais libres comme préparation de course et les qualifications du sprint dans l’après-midi, un meilleur samedi. C’est une plateforme supplémentaire pour les histoires et pour les sponsors. Plus tout devient imprévisible, plus la course est intéressante.

«Si nous ne l’essayons pas, nous ne saurons jamais si c’est un atout ou non. Combien de fois avons-nous changé le format de qualification dans le passé? Toujours avec l’intention de faire mieux et d’arriver là où nous en sommes aujourd’hui. »

Malgré la confirmation que les grilles inversées ne viendront pas en Formule 1, des inquiétudes subsistent quant au format – y compris la confusion potentielle sur la façon dont les statistiques de la pole position seront calculées en utilisant une forme différente de qualification, ainsi que sur le nombre de courses de sprint qui seront utilisées tout au long de la saison.

Domenicali a tenté d’apaiser ces inquiétudes, ajoutant: «C’est très simple: pour les statistiques, le pilote qui remporte la course de qualification samedi obtient la pole position. Et il n’y a qu’un seul vainqueur, et il est couronné dimanche. Nous ne voulons pas faire ce format à chaque Grand Prix à l’avenir. Ce sera un Grand Chelem pour les événements sélectionnés.

«Nous devons discuter [number of sprint races] dans une étape suivante. Mais pas trop. Voyons si cela fonctionne en premier. »

Les équipes se plaignant du fait que les courses de sprint coûteront plus cher aux équipes pour participer qu’aux sessions de qualification standard, mais un paquet de financement a maintenant été convenu pour les courses de sprint.

Domenicali a poursuivi: «La différence entre faire une qualification seule sur piste ou en course n’est pas si grande. La distance est à peu près la même. Si nous demandons une compensation pour tout ce que nous voulons essayer de nouveau, nous n’y arriverons jamais.

«Nous ne devons pas perdre de vue la situation dans son ensemble. Nous discutons actuellement de l’impact sur les coûts. Mais pour être honnête, les plaintes provenaient principalement des grandes équipes. J’espère que nous pourrons trouver une solution là-bas maintenant. Les autres détails du format sont plus ou moins finalisés. »

