Stefano Domenicali: le Grand Prix de Miami fait partie d’un “ avenir incroyable pour la F1 ”

Stefano Domenicali dit que l’annonce du Grand Prix de Miami à partir de 2022 commencera à jeter les bases d’un «avenir incroyable» pour la Formule 1.

La nouvelle course ajoutera un deuxième Grand Prix américain au calendrier aux côtés du Circuit of the Americas à Austin, Miami signant un contrat de 10 ans pour accueillir une manche du Championnat du Monde.

«Nous sommes fiers en tant que Formule 1 car en ce moment, avant tout, après une année 2020 difficile, le défi de 2021 est de regarder vers l’avenir et de jeter les bases d’un avenir incroyable pour la F1», a déclaré Domenicali, via GPFans. «C’est un jalon que nous voulions tous.

«Lorsque nous avons partagé les informations avec toutes les équipes, tout le monde était comme ‘Wow! C’est la bonne voie à suivre. C’est là que nous devrions être ». C’est la direction que nous allons prendre pour un bel avenir pour la Formule 1. »

Bienvenue à Miami 😎🌴 Montez à bord pour un tour virtuel du circuit ensoleillé qui accueillera @ f1miami en 2022! 🎥 🎥 x conceptions de circuits Apex

🎮 x Assetto Corsa # MiamiGP # F1 @HardRockStadium pic.twitter.com/McHCF5Mc1Z – Formule 1 (@ F1) 22 avril 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Il y avait eu une opposition locale significative à l’organisation d’une course à Miami en raison de multiples préoccupations concernant le bruit et la pollution de l’air pour la ville avant que le conseil municipal de Miami ne vote pour permettre aux courses de se dérouler après que des promesses d’investissement aient été faites dans la ville, parallèlement à la construction de murs antibruit entourant le circuit.

Des compromis importants ont été faits de la part de la Formule 1 pour s’assurer que la course se déroule, passant du plan initial d’une course dans le centre-ville à un nouveau tracé sur mesure autour du Hard Rock Stadium – domicile des Dolphins de Miami de la NFL.

«Lorsque vous recherchez une solution différente, vous devez examiner tous les éléments qui rendent tout le monde heureux», a ajouté Domenicali.

“[There was] beaucoup de discussions sur le tracé, mais je suis sûr que la piste que vous allez voir autour du Hard Rock Stadium et de Miami Gardens sera fantastique.

«Nous avons construit quelque chose de spectaculaire et vous verrez Miami parce que nous sommes à Miami.

«Pour la F1, nous voulions être intégrés, donc il y aura des opportunités d’affaires pour tout le monde, juste pour saisir l’opportunité d’entrer dans la culture de Miami, avec les gens, avec les écoles, avec les gens vivant à proximité de la piste.

«C’est quelque chose qui donne une valeur ajoutée à la signification culturelle de ce qu’est la Formule 1.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!