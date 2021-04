Stefano Domenicali: les discussions sur le GP d’Afrique «  en cours  »

Le patron de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré que des discussions sont en cours concernant une course de Formule 1 qui se tiendra en Afrique à l’avenir.

Le sport n’a pas couru en Afrique depuis 1993 lorsque le Grand Prix d’Afrique du Sud a eu lieu à Kyalami.

Lors de sa première conférence de presse après être devenu président et chef de la direction de F1, Domenicali a déclaré que l’ajout d’une course sur le continent au calendrier était une de ses priorités.

« C’est quelque chose de très important, je pense, en termes d’avoir une nouvelle place ou une ancienne place avec un grand héritage en Formule 1 », avait-il déclaré à l’époque.

Depuis lors, les appels pour que la F1 revienne là-bas se sont multipliés, Lewis Hamilton affirmant que c’était l’endroit où il voulait le plus courir.

«Facile – Afrique. C’est un endroit tellement important pour revenir », a-t-il déclaré.

«Pour le moment, la Formule 1 va dans les pays et ne laisse pas grand-chose derrière elle, voire rien.

«La Formule 1 doit devenir un sport qui va à des endroits et laisse derrière elle quelque chose qui peut vraiment aider les communautés et je pense que tout d’abord, ramener l’attention sur l’Afrique et mettre en évidence le bel endroit qu’elle est, je pense que c’est l’endroit le plus important. nous devons y aller.

Domenicali a maintenant confirmé que des discussions avaient effectivement lieu avec Kyalami, l’option la plus probable, mais ne s’attend pas à ce que rien soit confirmé de si tôt.

« Je dirais qu’il est très important qu’un championnat soit organisé dans le monde entier », a-t-il déclaré au magazine FIA ​​Auto.

«La possibilité d’un GP en Afrique? Les discussions sont en cours, mais nous n’en sommes encore qu’aux étapes initiales »

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Depuis son arrivée, l’Italien a clairement indiqué qu’il voulait que la F1 soit un sport véritablement mondial et ne se déroule pas principalement en Europe comme il l’a fait en 2020.

Compte tenu de cela, il vise à ajouter plus de courses américaines au calendrier et espère toujours que le Grand Prix de Chine pourra avoir lieu cette saison après avoir été annulé l’année dernière et reporté cette année en raison de la pandémie.

«La Chine et les États-Unis restent des marchés très importants pour nous», a-t-il ajouté.

«En Chine, nous ne sommes qu’à Shanghai et nous devons poursuivre notre stratégie car c’est un grand marché avec tout autant de potentiel.

«C’est dommage qu’en 2020 comme jusqu’à présent, nous n’ayons pas pu y aller à cause de Covid. Mais qui sait, si nous pouvions trouver une place [for it this year], nous pourrions le faire. Nous devons être flexibles. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook