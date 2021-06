Stefano Domenicali : Les équipes « doivent être respectueuses » de Pirelli

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré que les équipes “doivent être respectueuses” de Pirelli, qui a été critiqué à la suite de deux problèmes de pneus à grande vitesse à Bakou.

Domenicali dit qu’il “peut comprendre la frustration” de Max Verstappen après qu’une défaillance du pneu arrière gauche à six tours de la fin du Grand Prix d’Azerbaïdjan lui ait coûté ce qui ressemblait à une victoire de course clouée, le Néerlandais a déclaré après la course que son accident aurait pu avoir potentiellement « mise en danger de la vie ».

Avec Lance Stroll également perdant à cause d’une défaillance de l’arrière gauche et les deux pilotes tombant à une vitesse presque maximale sur la ligne droite de départ/arrivée de 2,2 kilomètres à Bakou, Domenicali a souligné “la nécessité d’être respectueux” de Pirelli pendant qu’ils mènent une enquête interne comme à la façon dont les accidents se sont produits, d’être « prudent et prudent » et d’attendre les résultats – la société de pneumatiques attribuant provisoirement les accidents aux débris non fixés sur le circuit.

“Il y a beaucoup de confiance dans ce que Pirelli peut faire”, a déclaré Domenicali à BBC Sport, tout en ajoutant qu’il pense que le constructeur construira des pneus plus performants la saison prochaine qui ne seront pas aussi sensibles à des températures élevées.

Domenicali a organisé une réunion avec les pilotes actuels avant le début de la saison, précisant que tous les problèmes qu’ils rencontrent doivent être soulevés “au bon endroit où, si c’est correct, nous pouvons discuter et trouver des solutions”, ce qui suggère qu’ils ne devraient pas exprimer leurs griefs dans public pour éviter toute catastrophe potentielle en matière de relations publiques.

“Vous connaissez très bien l’ampleur du mauvais mot au mauvais endroit”, a déclaré Domenicali. “Cela peut être très difficile à récupérer et c’est ce que nous devons éviter.

« Nous gérons une entreprise où nous savons que les conducteurs représentent les voix et les protagonistes les plus importants. [But] bien sûr, vous pouvez avoir la bonne friction et une bonne discussion antagoniste qui fait partie du jeu, ce qui rend cette affaire encore plus intéressante.

Un autre défi pour la Formule 1 a été d’atteindre une jeune génération de fans potentiels, avec une solution testée cette saison étant les trois épreuves de qualification pour le sprint d’essai, dont la première aura lieu à Silverstone en juillet.

Domenicali et Ross Brawn ont déjà discuté de l’idée de déployer des qualifications de sprint lors d’événements sélectionnés pour faire en sorte que certaines courses « surlignées ou valorisées » sur le calendrier, bien que leur utilisation précédente du terme « grand chelem » était simplement de faire passer « le idée du projet », plutôt que de leur donner un nom officiel.

Brawn a également déclaré qu’il ne voulait pas que les qualifications pour le sprint “cannibalisent” un week-end de course, et Domenicali a insisté sur le fait que le sport ne mettra en œuvre rien d’artificiel pour le plaisir.

“Nous ne sommes pas pressés”, a précisé Domenicali en parlant des moyens d’amener de nouveaux fans au sport. « Nous ne voulons pas faire d’erreur. Nous avons tout 2021 pour nous assurer de faire la bonne chose.

« L’intention est de trouver la meilleure solution pour chacun. Personne n’a la solution miracle ou n’est assez présomptueux pour [think they have] des solutions uniques.

