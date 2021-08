Stefano Domenicali : Record de 22 courses, un exploit “extraordinaire”

in

Stefano Domenicali pense que la Formule 1 a réalisé un exploit « extraordinaire » en programmant 22 courses cette saison – bien qu’il n’ait pas atteint l’objectif.

L’intention avait toujours été d’organiser une campagne record de 23 courses, malgré la pandémie en cours, et un calendrier avait été structuré en tant que tel.

Mais après plusieurs révisions, avec des courses qui ont chuté et qui ont été ajoutées, l’annulation du Grand Prix du Japon s’est avérée être le coup final pour réduire le nombre de 23.

Au lieu de cela, ce sera un maximum de 22, ce qui est encore un nouveau record. Une fois la phase européenne terminée avec le Grand Prix de Turquie le 10 octobre, la F1 se rendra en Amérique du Nord et du Sud pour trois courses avant de terminer la campagne avec un trio au Moyen-Orient.

Il reste un créneau TBC le 21 novembre, qui devrait être rempli soit par un nouveau grand prix au Qatar, soit par une visite de retour sur le circuit extérieur de Bahreïn sur lequel Sergio Perez a remporté son premier triomphe en F1 en décembre dernier.

Domenicali, PDG de la Formule 1, espère que le reste du travail sur le calendrier 2021 consistera uniquement à ajouter cette dernière pièce du puzzle – et est fier de la façon dont l’équipe de planification a géré une situation très difficile.

🗓 CALENDRIER 2021 RÉVISÉ 🗓 ⚪️ Record de 22 courses

⚪️ La Turquie déménage du 1er au 3 octobre au 08-10 octobre

⚪️ Le Mexique entame un nouveau triple en-tête #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW – Formule 1 (@F1) 28 août 2021

“Cela a été très compliqué car, comme nous le savons très bien, la situation évolue constamment et chaque pays est différent pour les situations, les règles, les protocoles”, a déclaré Domenicali à Sky Italia.

“Mais je dois dire que l’important est que malgré la difficulté, la Formule 1 a pu et est capable de produire un divertissement avec 22 grands prix. Et c’est une chose extraordinaire et exceptionnelle compte tenu de la situation.

« Nous ne devons pas oublier les complexités législatives, les complexités logistiques et les choses qui changent du matin au soir.

“Je suis donc heureux qu’au moins à ce jour nous ayons donné une continuité et nous atteindrons 22 grands prix, ce qui est le maximum, jamais arrivé dans l’histoire de la Formule 1, donc nous devons tous en être fiers.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agirait du calendrier définitif, le joueur de 56 ans a ajouté : “C’est l’espoir, c’est sûr. Mais personne ne peut le savoir avec certitude.

« La chose très importante à partager est que dans tous les endroits où nous irons et où le public est autorisé, nous avons déjà vendu tous les billets.

« Cela signifie que la Formule 1 est dans un moment particulièrement positif. Il y a un grand enthousiasme, un grand intérêt, un grand désir de le voir en personne, pas seulement à la télévision ou sur d’autres plateformes.

“Et cela nous donne la dimension de ce que, je crois, la Formule 1 peut être encore plus dans les prochaines années. C’est donc un moment agréable à vivre, malgré les difficultés du Covid.”

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla