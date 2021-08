in

Stefano Domenicali a démenti l’affirmation de Lewis Hamilton selon laquelle le Grand Prix de Belgique avait été relancé pour des raisons financières.

En raison de conditions extrêmement humides, la course à Spa a été suspendue peu de temps après le début du tour de formation derrière la Safety Car.

Alors que la pluie continuait de tomber et d’imprégner le circuit pendant les heures suivantes, il semblait que la procédure ne reprenait pas.

Cependant, ils l’ont finalement fait pendant une brève période avec deux tours derrière la voiture de sécurité, officialisant la course avant qu’elle ne soit définitivement terminée.

Hamilton a critiqué la décision par la suite, affirmant que le sport ne l’avait fait que pour son propre gain financier.

“Eh bien, l’argent parle”, a-t-il déclaré.

“C’était littéralement deux tours pour commencer la course, scénario tout argent, donc tout le monde reçoit son argent et je pense que les fans devraient récupérer le leur aussi, car malheureusement ils n’ont pas pu voir ce pour quoi ils sont venus et ont payé.

“Je pense que le sport a fait un mauvais choix aujourd’hui, bien sûr que nous voulions courir, mais il y a un minimum de deux tours à faire pour compter comme une course, et entre cet écart d’arrêt la première fois et la deuxième fois, il avait plu régulièrement.

“Il n’y a donc qu’une seule raison pour laquelle ils nous ont envoyés, c’est pourquoi je me sens plus mal pour les fans.”

Le PDG de F1 Domenicali est catégorique sur le fait que des raisons financières et commerciales étaient à l’origine de l’appel lancé par Michael Masi and co.

Au lieu de cela, il affirme qu’ils avaient repéré une lacune sous la pluie et qu’ils voulaient tester les conditions pendant celle-ci pour voir si une course d’une heure pouvait avoir lieu.

“Non”, a-t-il dit à Sky Sport que Hamilton avait dit qu’il s’agissait d’une décision financière.

« Pour être honnête, comme je l’ai dit, il y avait vraiment la volonté de courir, mais le temps a commencé à être encore pire.

“Et avec les commentaires que recevait la direction de course, c’était vraiment mal de continuer à faire ça [racing] car il était clair que malheureusement après cet écart, le temps ne s’améliorerait pas.

“C’était donc la raison derrière cela, donc ce n’est pas vraiment commercial, je peux vous le garantir.”

Juste Lewis Hamilton parle de faits. #F1 pic.twitter.com/LDsX1QYt2Q – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 août 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton a également appelé les fans qui avaient assisté à la course à recevoir le remboursement de leurs billets étant donné qu’ils n’avaient pratiquement rien vu.

Bien que Domenicali n’ait pas confirmé que cela se produirait, il a promis que les fans sont une priorité et seront pris en charge par le sport.

“Nous nous soucions des fans, et c’est très important. C’est quelque chose dont nous discuterons en conséquence avec l’organisateur », a-t-il ajouté.

“Comme je l’ai dit, les fans sont une priorité et ces fans ont montré que la Formule 1 est très importante et nous en prendrons soin.”