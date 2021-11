Stefano Domenicali rend hommage au «vrai géant» de la F1 Sir Frank Williams

Après le décès de Sir Frank Williams, le PDG de F1, Stefano Domenicali, a rendu hommage, affirmant que son influence restera pour toujours dans la série.

Sir Frank, co-fondateur de l’équipe Williams aux côtés de Patrick Head, a été chef d’équipe de 1977 à 2020, supervisant les opérations alors que l’équipe remportait neuf championnats des constructeurs, sept titres de pilotes et 114 victoires en course à cette époque.

Dans un communiqué publié dimanche, l’équipe Williams a annoncé que Sir Frank était « décédé paisiblement ce matin entouré de sa famille » après son admission à l’hôpital.

Domenicali était chef d’équipe de Ferrari à l’époque où Sir Frank contrôlait Williams, et maintenant à la tête de la Formule 1, Domenicali a rendu hommage à un « vrai géant » du sport en Sir Frank, ayant été personnellement informé de la nouvelle par Claire.

43 ans avec l’équipe qu’il a co-fondée

9 championnats des constructeurs

7 championnats des pilotes

114 victoires en Grand Prix Mais un seul Sir Frank Williams. #F1 pic.twitter.com/zAxnRmeK6l – PlanetF1 (@Planet_F1) 28 novembre 2021

« Ce matin, Claire Williams m’a appelé pour m’informer de la très triste nouvelle du décès de son père bien-aimé, Sir Frank Williams », a déclaré Domenicali.

«C’était un véritable géant de notre sport qui a surmonté les défis les plus difficiles de la vie et s’est battu chaque jour pour gagner sur et en dehors de la piste. Nous avons perdu un membre très aimé et respecté de la famille F1 et il nous manquera énormément.

« Ses réalisations et sa personnalité incroyables seront gravées à jamais dans notre sport. Mes pensées vont à toute la famille et aux amis Williams en ce triste moment. »

En 2012, Sir Frank abandonnera sa place au conseil d’administration de Williams alors qu’il s’efforçait de réduire sa charge de travail, permettant à sa fille Claire de prendre la relève en tant que représentante de la famille, avant qu’elle ne prenne ensuite en charge les opérations quotidiennes de l’équipe en tant que directrice adjointe de l’équipe. en 2013.

La famille Williams a vendu l’équipe à Dorilton Capital, une société d’investissement américaine, au milieu de 2020, leur permettant de cesser leur implication dans l’équipe après le Grand Prix d’Italie 2020.

La tenue de Sir Frank Williams sera à jamais associée à certains des plus grands pilotes de Formule 1 et des voitures les plus emblématiques, avec Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost et Ayrton Senna parmi les légendes à avoir représenté l’équipe.

Williams a également été le berceau de la carrière de Formule 1 du champion du monde 1997 Jacques Villeneuve, du champion 2009 Jenson Button, du champion du monde 2016 Nico Rosberg, du 13 fois vainqueur de la course David Coulthard et de l’actuel 10 fois vainqueur de la course Valtteri Bottas.