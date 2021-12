Stefano Domenicali revient sur sa première année en tant que PDG de la Formule 1

Discutant de sa première année en tant que PDG de la F1, Stefano Domenicali a déclaré que ce fut une saison « incroyable » et dont le sport est « très fier ».

Domenicali a remplacé Chase Carey en tant que PDG au début de l’année et a été contraint de négocier une grande variété de défis à la fois sur et hors piste lors de sa première saison dans ce rôle.

La plus importante d’entre elles a été la pandémie, et malgré cela, 22 courses ont pu se dérouler sans épidémie majeure de COVID-19 dans le paddock pendant la campagne.

Contrairement à 2020, un certain nombre d’entre eux se trouvaient également en dehors de l’Europe, et Domenicali dit que lui et ses collègues sont « très fiers » de la façon dont ils ont géré les choses.

« Ce fut une année incroyable pour la Formule 1 avec de multiples sommets et des défis continus avec la situation pandémique en cours », a-t-il déclaré dans une lettre d’adresse selon GPFans.

« Au cours de ma première année en tant que PDG et président de ce grand sport, ce fut un privilège et un honneur de rencontrer et de travailler à nouveau avec de nombreux anciens amis ainsi que de nouveaux amis et collègues.

« Je vous remercie tous personnellement, car notre forte croissance cette année ne peut se faire qu’avec vous et votre soutien.

«Nous sommes très fiers d’avoir livré le tout premier calendrier de 22 courses de Formule 1 en 2021, s’élevant de notre calendrier de 21 courses avant la pandémie de 2019 et ouvrant la voie à 23 courses sur notre calendrier en 2022.

« Avec la robustesse de nos protocoles Covid, nous avons pu courir à travers l’Europe, le Moyen-Orient et les Amériques en 2021, montrant notre dextérité et notre ténacité à surmonter les obstacles logistiques constants dans la majorité de nos destinations de course, avec les restrictions du gouvernement Covid fermant l’entrée dans seulement une poignée d’endroits.

En piste, la saison s’est avérée l’une des plus spectaculaires de l’histoire avec Max Verstappen et Red Bull a affronté Lewis Hamilton et Mercedes dans une bataille titanesque qui s’est déroulée jusqu’au dernier tour de la course finale.

En plus de la lutte palpitante à l’avant, la campagne a également donné lieu à un certain nombre de résultats choquants avec des pilotes de milieu de terrain remportant plusieurs podiums et deux victoires entre eux.

Domenicali dit qu’il ne l’oubliera jamais et espère qu’il en sera de même à l’avenir alors que le sport entre dans une nouvelle ère avec de nouvelles réglementations.

« Sur la piste, la course a été sensationnelle cette saison et le fait que deux pilotes se soient rendus à la course finale à égalité de points a montré à quel point la course a été serrée », a-t-il ajouté.

« Red Bull a remporté le championnat des pilotes et Mercedes a remporté un huitième titre des constructeurs, un record.

« Nous avons vu Esteban Ocon remporter la première victoire d’Alpine en Hongrie, Sebastian vettel deuxième pour Aston Martin à Bakou et Daniel Ricciardo et McLaren revenant sur la marche du vainqueur à Monza.

« La bataille au milieu de terrain a été féroce, Ferrari prenant la troisième place devant McLaren.

« Ce fut une saison que nous n’oublierons jamais et l’année prochaine, nous commençons une nouvelle ère pour notre sport avec les nouvelles voitures 2022 conçues pour créer des courses plus proches. Nous espérons que cela nous ravira tous autant que 2021. »