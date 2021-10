Stefano Domenicali s’attend à ce que le premier Grand Prix du Qatar soit plein d’action

in

Stefano Domenicali a confirmé que le nouveau Grand Prix du Qatar sera une course nocturne – et s’attend à ce qu’il comporte « beaucoup d’action ».

Après des semaines de spéculation, l’annonce a finalement été faite que la Formule 1 effectuera sa première visite au Qatar le week-end du 19 au 21 novembre.

Ce sera la dernière étape d’une triple course qui commence avec le Mexique et le Brésil, et cela signifie également que les trois derniers grands prix de cette saison se déroulent tous au Moyen-Orient.

Autre nouveauté dans le calendrier, l’Arabie saoudite et la désormais traditionnelle finale à Abou Dhabi clôturent la campagne les 5 et 12 décembre respectivement.

Il sera difficile pour la plupart des équipes et des pilotes de Formule 1 de savoir à quoi s’attendre du circuit international de Losail, qui accueille le MotoGP depuis 2004.

Sergio Perez, cependant, a un léger avantage en termes de familiarité, bien qu’il y a longtemps, puisqu’il y a remporté une course GP2 Asia en février 2009 – tout comme le pilote de réserve Aston Martin Nico Hulkenberg la veille.

Domenicali, le PDG de la Formule 1, pense que le Qatar – qui organisera également un grand prix sur un contrat de 10 ans à partir de 2023 – est un ajout passionnant.

“L’installation est presque prête, il ne manque que quelques ajustements”, a déclaré Domenicali à l’édition italienne de Motorsport.com.

« La course se déroulera de nuit et je suis sûr que ce sera imprévisible car la F1 vient à Losail pour la première fois.

« Aucune voiture n’a jamais [been] conduit là-bas et aucun test de pneus n’a jamais eu lieu. Je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup d’action sur la piste.

“Je suis sûr que lorsque les équipes et les pilotes iront à Losail, la F1 aura un autre événement fantastique dans une saison déjà incroyable.”

Bien qu’il ne soit apparu que vers la fin juillet que le Qatar était sur le point de rejoindre l’alignement de F1 de cette année, il a maintenant été rapporté que les pourparlers avaient commencé dès avril.

« Nous avons été très satisfaits de la volonté de la fédération du Qatar d’organiser un grand prix alors qu’un autre site [Australia] a dû annuler la course », a ajouté Domenicali.

« Nous avons montré que nous savons réagir face aux difficultés, en démontrant avec les 22 courses du calendrier cette année à quel point le système est solide et à quel point les relations que nous avons établies dans le monde sont bonnes.

« Organiser un événement n’est pas anodin. Nous déplaçons des milliers de personnes, nous parlons aux gouvernements et nous écrivons des protocoles de sécurité. Nous avons une capacité d’adaptation au changement qui est exceptionnelle.

« Le désir qatari de faire partie de la famille F1 s’est immédiatement manifesté. Il était donc naturel de parler d’avenir, de construire un partenariat à long terme.

