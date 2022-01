Le patron de la Formule 1 Stefano Domenicali n’exclut pas qu’une équipe, ou plusieurs, trouve une faille dans la nouvelle refonte de la réglementation à venir cette saison.

Les nouvelles voitures 2022 devraient être radicalement différentes de leurs prédécesseurs 2021 alors que la Formule 1 poursuit sa quête pour retrouver l’art perdu des courses serrées et compétitives entre les 10 équipes actuelles sur la grille.

Comme toujours, lorsque le livre de règles change, cela crée une opportunité potentielle pour les concepteurs et les ingénieurs dans les coulisses de produire des innovations entièrement conformes aux nouvelles réglementations via une échappatoire.

Beaucoup utilisent l’exemple de l’introduction du double diffuseur de Brawn les aidant à remporter les titres de champion du monde en 2009, et Domenicali ne peut pas nier catégoriquement que quelque chose de similaire pourrait se produire en 2022.

« Cela pourrait être le cas », a déclaré Domenicali à Sport 1. « Parce qu’avec les nouvelles règles, vous ne savez jamais si une équipe a trouvé une faille.

Mais, même si l’exploitation des failles n’est pas complètement exclue, Domenicali soupçonne en fait que le succès choc des équipes qui occupent actuellement le milieu de terrain de la Formule 1 pourrait plutôt venir de suivre différentes voies de développement avec leurs voitures au cours de la saison.

Il a ajouté: « Je m’attends plutôt à ce qu’une ou deux équipes aient pris une direction de développement différente de celle qu’ils ont trouvé une faille dans le règlement. »

La Formule 1 a dévoilé une voiture d’exposition 2022 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 mais, sans surprise, Domenicali a entendu dire que certains des challengers 2022 vont être différents de ce que nous avons vu à Silverstone.

« Les voitures devraient permettre aux pilotes de se rapprocher les uns des autres et ainsi de se battre encore plus intensément.

« Si vous me demandez si nous verrons un peloton extrêmement serré dès la première course, je ne le pense pas. Mais en raison des restrictions sur le développement ultérieur des voitures et du plafond budgétaire, l’écart devrait se réduire plus rapidement.

« En tout cas, j’attends avec impatience les nouvelles voitures. On m’a dit que certains d’entre eux seront différents du modèle que nous avons présenté à Silverstone. Je suis moi-même curieux.