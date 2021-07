Stefano Domenicali taquine la suppression de certaines courses «traditionnelles»

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, est prêt à abandonner certains des sites «traditionnels» de la Formule 1 s’ils n’évoluent pas avec le temps.



Avec un championnat du monde qui remonte à 1950, la Formule 1 au cours de ses 71 années d’existence a développé de nombreuses traditions et concepts qui, de nos jours, sont considérés comme des éléments essentiels du spectacle.

Parmi ceux-ci figurent certains des circuits du Grand Prix eux-mêmes qui sont devenus synonymes de Formule 1. Le Grand Prix de Grande-Bretagne est omniprésent depuis 1950, tandis que Monaco, Spa-Francorchamps et Monza sont d’autres exemples de sites tissés dans le tissu de la Formule. 1.

Mais, pourraient-ils maintenant être menacés ?

Il semble certainement que certains des grands prix de longue date de la Formule 1 pourraient être en danger, Domenicali parlant de réduire la phase européenne de la saison pour permettre une expansion en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Interrogé par le magazine GQ sur l’évocation de 25 courses pouvant constituer une future saison de Formule 1, Domenicali a répondu : « Je pense que 23 courses est un montant stable, bien qu’il y ait une disposition dans l’accord Concorde pour plus.

« Alors combien en voulons-nous en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie et en Extrême-Orient ? Je vois moins de médecins généralistes en Europe, plus aux États-Unis et plus au Moyen-Orient et en Asie.

Et il ne craint pas de bouleverser la fanbase en abandonnant les morceaux traditionnels, car vivre selon la tradition signifie « vous ne vivez pas longtemps ».

« Je ne pense pas. C’est quelque chose qui fait partie de l’évolution d’une entreprise, et c’est un divertissement », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité de mettre en colère les principaux fans de F1.

« Bien sûr, nous sommes conscients de l’importance de la tradition et elle vous donne les ingrédients pour l’avenir. Mais si vous vivez par tradition, vous ne vivez pas longtemps. Nous devons jeter les bases de l’avenir.

Mais Domenicali ne veut pas que ses paroles soient considérées comme une menace, mais devraient plutôt être une motivation pour certains de ces sites afin de s’assurer qu’ils évoluent avec le temps et protègent leurs places des nouveaux arrivants intéressés.

« La magie d’avoir des endroits qui veulent faire partie de notre entreprise à l’avenir fait partie de notre programme. Nous ne regardons pas seulement la beauté de l’avenir », a-t-il expliqué.

« Ces lieux comprennent que le monde est en train de changer. Monza, pour vous donner un exemple, est unique, mais Monza doit aussi investir dans l’avenir. Les gens qui y vont le méritent. Il faut grandir, il faut réagir. La pression positive que les nouveaux arrivants exercent dans le système est formidable. »

L’un des nouveaux événements qui devrait faire ses débuts au calendrier 2021 est le Grand Prix d’Arabie saoudite dans les rues de Djeddah.

Il s’agit d’un ajout au calendrier qui a suscité une certaine controverse, en particulier en ce qui concerne la campagne dite de « lavage sportif » du pays, tandis que l’initiative We Race as One de Formule 1 a le potentiel d’entrer en conflit avec certaines parties de la culture saoudienne.

Mais Domenicali a clairement indiqué que la Formule 1 n’était pas intéressée à s’impliquer dans la “politique”.

« En tant qu’entité, nous nous en soucions. We Race As One – regardez l’adhésion de la F1 à cette idée. Nous croyons qu’il faut aller dans certains pays qui montrent qu’ils veulent changer à l’avenir », a-t-il déclaré.

« La F1 met forcément un chrono sur l’évolution de certaines valeurs, car l’objectif sera massif. Nous ne voulons pas faire de politique.

« Nous utilisons le sport automobile pour accélérer leur désir de changement, même s’il serait totalement faux de prétendre qu’une culture qui existe depuis des milliers d’années peut changer du jour au lendemain. La F1 les aidera à se concentrer sur un changement positif, même si vous vous concentrez toujours sur le sport.

« L’argent fait partie de l’entreprise, mais il ne s’agit pas seulement d’argent. Les droits de l’homme font partie de notre agenda; ils sont inscrits dans les accords de la FIA. Au lieu de parler des choses négatives, nous devrions discuter des choses positives que la F1 peut faire se produire. »