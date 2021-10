Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré que de « bonnes nouvelles » arriveraient « bientôt », mais gardait ses cartes près de sa poitrine.

La série a récemment dévoilé le calendrier provisoire 2022, qui, comme prévu, compte un record de 23 manches.

Domenicali a cependant une autre grande révélation à venir, pas qu’il nous dise ce que c’est encore.

Confirmant que la série a « atteint un point où nous pouvons choisir où la F1 ira à l’avenir », il est très possible que les nouvelles de Domenicali concernent les nouvelles unités de puissance de la Formule 1.

Récemment, il a été convenu que le MGU-H serait abandonné de la prochaine génération d’unités de puissance, qui devrait arriver pour 2026.

C’est une décision qui, pense-t-on, a été prise pour permettre à Porsche et Audi de rejoindre la série en tant que constructeurs de moteurs.

« En ce qui concerne l’avenir au-delà de 2022, il y aura bientôt d’autres bonnes nouvelles, que je ne veux pas gâcher en disant maintenant », a-t-il écrit dans son article F1 State of the Nation.

« Nous allons dans la bonne direction et avons atteint un point où nous pouvons choisir où la F1 ira à l’avenir. »

D’ici 2026, il se pourrait bien qu’il y ait aussi des équipes nouvelles ou remaniées sur la grille.

Récemment, Michael Andretti a été lié à une décision d’acheter une participation majoritaire dans Sauber, l’opérateur actuel de l’équipe Alfa Romeo F1.

Domenicali dit donc que c’est un signe que la Formule 1 est en effet dans un endroit sain et suscite beaucoup d’intérêt.

« Nous entendons qu’il y a beaucoup de parties intéressées qui veulent acheter des équipes et cela signifie que la F1 en tant qu’entreprise est saine, et que les choix que nous faisons, comme l’introduction de carburants durables et la révision du groupe motopropulseur sont la bonne approche technique stratégique pour F1 », a déclaré Domenicali.

« Nous défions le système avec l’ambition de voitures plus légères, capables de rivaliser les unes avec les autres et qui sonnent bien. C’est là où nous voulons aller et c’est ce que nous devons avoir à l’avenir.