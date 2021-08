Stefano Domenicali veut que la F1 soit « vraiment forte » aux États-Unis

in

Stefano Domenicali souhaite que la Formule 1 ait une présence “très forte” aux États-Unis, encouragée par la réponse au nouveau Grand Prix de Miami.

La F1 n’a jamais été en tête de l’agenda des fans de sport automobile américains, qui gravitent généralement vers NASCAR et IndyCar qui sont basés sur leur continent.

Mais le Grand Prix des États-Unis a trouvé ce qui semble être un foyer permanent sur le Circuit des Amériques à Austin, au Texas, s’affirmant comme un événement extrêmement populaire, et il y a des signes que la nouvelle course à Miami, qui fera ses débuts l’année prochaine , pourrait emboîter le pas.

Bien que diverses régions du monde souhaitent accroître leur visibilité en Formule 1, notamment en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, Domenicali, le PDG du sport, place les États-Unis en tête de sa liste de priorités.

« Nous avons une opportunité incroyable de développer de nouveaux marchés. L’année prochaine, nous serons à Miami. Les États-Unis d’Amérique représentent un grand défi pour nous que nous devons nous assurer de bien relever », a déclaré Domenicali lors d’un podcast Business Breakdowns.

«Je vois déjà beaucoup d’enthousiasme chez les fans à Miami – les billets sont presque épuisés.

« Le niveau d’attention est là. Par conséquent, il est de notre devoir de nous assurer – je ne sais pas si c’est juste de le dire – de marteler ces moments intenses dans les semaines à venir, car nous devons expliquer à nos fans américains qui nous sommes.

«Nous devons leur fournir une plate-forme différente car, bien sûr, nous respectons l’incroyable plate-forme sportive qui existe aux États-Unis, mais nous pensons que nous pouvons être uniques.

«Nous devons être humbles pour comprendre la raison pour laquelle les sports professionnels aux États-Unis comme le football, le basket-ball et le baseball sont très forts. Mais nous avons une histoire à raconter.

Domenicali pense que la F1 est bien placée pour s’implanter solidement et durablement aux États-Unis et pour avoir une « voix crédible » auprès des fans de sport du pays.

“Nous sommes crédibles et surtout, nous pouvons créer de la passion et de l’émotion d’une manière qui, dans le sport automobile, bien sûr, nous avons d’autres formes aux États-Unis qui sont très importantes, alors que nous pensons que nous pourrions avoir une voix plus forte”, a déclaré le Italien.

« C’est pourquoi nous voulons montrer qui nous sommes. Et avec une voix crédible, nous pouvons être vraiment forts aux États-Unis.

“C’est donc vraiment un objectif que nous avons très clair, mais nous voulons nous assurer que nos fans américains dans les deux prochaines années comprendront ce qu’est la Formule 1.

“C’est quelque chose que nous ne dormons pas parce que nous savons qu’il y a un défi, mais nous voulons y parvenir.”