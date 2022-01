Stefano Domenicali veut une bataille prolongée pour le titre de F1 en 2022

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali espère voir d’autres pilotes impliqués aux côtés de Max Verstappen et Lewis Hamilton dans la lutte pour le titre en 2022.

La bataille d’un an entre Verstappen et Hamilton a contribué à faire de 2021 l’une des meilleures saisons de Formule 1 de tous les temps, et avec l’introduction de nouvelles voitures pour essayer de rapprocher le peloton, il y a de l’espoir que la lutte pour le championnat du monde pourrait impliquer des pilotes de plusieurs équipes cette année.

Bien qu’il ait apprécié le déroulement de la saison dernière, l’ancien patron de l’équipe Ferrari souhaite que la profondeur du talent sur la grille soit mise en évidence pour des victoires régulières en course.

« Bien sûr, j’espère vraiment que le duel continuera », a déclaré Domenicali à Sport1.de. « Mais j’espère aussi que d’autres pilotes pourront s’impliquer dans la lutte pour le titre.

« Nous avons tellement de jeunes pilotes talentueux en ce moment, un peloton extrêmement solide.

« C’est pourquoi l’accent est mis actuellement sur la question de savoir si les nouvelles voitures permettront à plus de pilotes de se battre pour les victoires et le titre avec eux. »

Domenicali a ajouté qu’il était impatient de voir comment Verstappen reviendrait sur la grille de départ à Bahreïn en tant que champion du monde en titre, et le changement de statut et de mentalité qui pourrait en découler – maintenant qu’il a réalisé son « rêve » en Formule 1.

« Chaque pilote est unique », a déclaré l’Italien. « Max a énormément grandi ces dernières années. En 2021, il conduisait constamment à la limite. C’est pourquoi je pense qu’il mérite le titre.

« J’ai hâte de le voir dans la nouvelle situation de champion en titre. Il a réalisé son rêve. Je suis curieux de voir comment il se comportera en 2022.

En repensant à la saison dans son ensemble, Domenicali a salué la façon dont le sport a pu mettre en place un calendrier de 22 courses en soi, mais encore plus compte tenu des circonstances entourant COVID-19.

Il a récemment déclaré que la Formule 1 pourrait accueillir 30 courses, tel est l’intérêt d’organiser un grand prix, mais il a déclaré que les gens dans et hors du sport étaient « récompensés » par une saison pour les âges en 2021.

Il a poursuivi : « Je suis très satisfait. La Formule 1 a été confrontée à des défis en raison de la pandémie de Corona. Il est désormais facile de se remémorer un championnat incroyable.

« Mais terminer 22 courses dans ces conditions, c’était une tâche colossale pour toutes les personnes impliquées. Mais nous avons été récompensés : l’intérêt était énorme grâce à la bataille passionnante entre Lewis et Max.