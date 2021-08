Stefano Dominicali veut des GP et des récompenses historiques « spéciaux »

Stefano Domenicali dit qu’il est prévu d’introduire des formats spéciaux – pour les pistes historiques – et des récompenses à la Formule 1 à partir de la saison prochaine.

Un nouveau format pour les week-ends de course est testé cette saison, avec une séance de qualification sprint qui aura lieu au Grand Prix de Grande-Bretagne – Max Verstappen l’emporter – et se prépare à aller de l’avant avec deux autres également.

Domenicali a précédemment déclaré que, si la réception du format est positive, il sera utilisé plus souvent dans la campagne 2022 et au-delà.

Il a maintenant confirmé qu’ils n’iraient pas en avant tous les week-ends de course et souhaite des formats et des récompenses spéciaux pour les circuits les plus historiques en particulier.

“Nous allons avoir un débriefing complet à la fin de la saison”, a-t-il déclaré lors d’un appel avec des investisseurs de Wall Street.

« Nous avons un plan pour l’avenir, bien sûr, nous le développons, nous le peaufinons [after] certains des commentaires que nous avons reçus.

« Ce que je peux dire, c’est que si nous avançons comme nous le devrions dans cette direction à l’avenir, ce ne sera pas toutes les courses. Nous avons des idées pour créer un format spécial pour certains grands prix historiques, et certaines récompenses spéciales que nous voulons offrir, et ajouter à la plate-forme déjà incroyable de la F1.

« Donc, des commentaires très, très positifs après le premier exercice et [we’re] prêt à préparer à la fin des trois événements une proposition qui peut ramener à la maison ce que nous pouvons voir, espérons-le, sera un grand pas et un avenir différent pour la F1.

La deuxième des courses de sprint de cette saison doit avoir lieu au Grand Prix d’Italie, et il y a eu beaucoup de spéculations sur le circuit qui accueillera la troisième, l’Arabie saoudite déclarant son intérêt à le faire.

Domenicali pense qu’il finira par être au Brésil, et dit qu’un plan pour l’avenir sera élaboré après cela.

« À la fin de ce test complet, nous aurons un plan pour voir quelle sera la prochaine étape », a-t-il ajouté.

« Ce que je peux déjà dire, c’est qu’après le premier sprint à Silverstone, la réponse que nous avons, de la part des pilotes, des équipes et des médias, a été vraiment positive.

“Et aussi pour le promoteur, car si vous pensez que chaque jour, nous avions quelque chose de nouveau à dire. Les gens qui venaient sur la piste vendredi étaient vraiment à l’écoute pour les premières qualifications dès vendredi. »