Stefano Pioli prolonge son contrat avec l’AC Milan

L’AC Milan a confirmé que l’entraîneur-chef Stefano Pioli avait signé une prolongation de contrat avec le club.

Pioli a prolongé son séjour jusqu’à fin juin 2023, avec la possibilité d’une année supplémentaire.

Communiqué officiel : Stefano Pioli

Guider l’AC Milan Retour au sommet

Pioli a été nommé en octobre 2019, initialement sur un contrat jusqu’à la fin de la saison, puis a signé un nouveau contrat de deux ans après une impressionnante performance en Serie A.

La saison dernière, Pioli a assuré le retour de l’AC Milan en Ligue des champions pour la première fois en sept saisons. Après les cinq journées de match, ils ont une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’entraîneur italien a remis l’AC Milan sur la carte après des années de déception pour le club et ses fans. Ils sont de retour au sommet du football italien et jouent également en Europe.

Milan est actuellement en tête avec Napoli et n’a perdu que récemment son invincibilité en championnat – s’inclinant 4-3 contre la Fiorentina le 20 novembre.

Pioli a géré de nombreux problèmes de blessures cette saison, rendant ses efforts pour maintenir Milan au sommet encore plus impressionnants.

Vous cherchez à rendre l’AC Milan de plus en plus compétitif

Lors de la signature de son nouveau contrat, Pioli a déclaré à acmilan.com : « Je tiens à remercier le club de m’avoir donné la chance d’entraîner une équipe compétitive et pleine de grandes valeurs, qui ne doivent jamais manquer et qui rendent l’AC Milan spécial. .

«Je suis fier du travail que nous avons accompli jusqu’à présent, des bonnes relations que j’ai avec la direction, de la croissance de mes joueurs et de la passion dont font preuve tous ceux qui travaillent dans cet incroyable club.

« Nos fans sont extraordinaires et j’espère leur rendre leur affection en rendant l’AC Milan de plus en plus compétitif. »

Milan est troisième de son groupe de Ligue des champions et affrontera Liverpool lors de la sixième journée de ce qui sera certainement une rencontre passionnante à San Siro.

Le PDG de l’AC Milan, Ivan Gazidis, a ajouté : « Je suis heureux de continuer dans cette voie dans notre club aux côtés de Stefano. Ici à l’AC Milan, non seulement les résultats que nous obtenons sont importants, mais aussi la manière dont nous les obtenons. Stefano incarne l’approche passionnante et innovante du football moderne que nous voulons et il incarne le style et les valeurs de ce club, dans la manière dont il nous représente publiquement et pour l’attention qu’il porte à tout le monde ici.

« Je suis fier que Stefano Pioli soit notre entraîneur et je suis ravi d’affronter l’avenir ensemble. »

Pioli n’a pas encore remporté de trophée au club, mais tout porte à croire qu’ils travaillent à cet objectif. L’ancien défenseur de la Fiorentina a également eu un passage avec l’Inter en 2016/17, mais malgré un bon départ, a finalement été limogé.

Le directeur technique de Milan, Paolo Maldini, a déclaré; « Stefano est – en raison de ses compétences professionnelles, de son tempérament et de sa personnalité – notre entraîneur-chef idéal. Il a totalement adhéré aux valeurs et à la stratégie de notre club ; son leadership a créé une atmosphère cohésive pour une grande ambition. L’objectif est de poursuivre le chemin que nous avons commencé et d’obtenir de meilleurs résultats.

Pioli a mené l’AC Milan en 106 matchs, en remportant 59, en faisant 27 nuls et en perdant 20. Il continue de tirer le meilleur de Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, qui a marqué cinq buts en sept matches de championnat cette saison.

Milan accueille Sassuolo le dimanche 28 novembre, avant un déplacement en milieu de semaine à Gênes d’Andriy Shevchenko. Shevchenko est tombé en quelque sorte lors de ses débuts en gestion de club – s’inclinant 2-0 contre la Roma de Jose Mourinho après l’avoir longtemps détenu.

