Stefano Pioli renouvelle avec l’AC Milan jusqu’en juin 2023

26/11/2021 à 18:08 CET

Artur Lopez

L’AC Milan a officialisé le renouvellement de Stefano Pioli en tant qu’entraîneur « Rossonero » jusqu’en juin 2023. Le club a annoncé l’accord via ses réseaux sociaux. Milan est co-leader de la Serie A après treize matchs et a encore des options pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Pioli dirige l’entité italienne depuis plus de deux ans. Les 106 matchs de l’ancien footballeur sur le banc de San Siro représentent le plus long séjour de l’entraîneur dans un club. Au cours de cette période, l’équipe rossonera a engrangé 59 victoires, 27 nuls et 20 défaites. L’actuel manager milanais avait déjà entraîné d’autres personnalités historiques de la Serie A comme la Lazio, la Fiorentina, l’Inter, le Chievo Verona ou encore Palerme.

L’entraîneur milanais est l’un des responsables de la résurgence de l’équipe rossonero dans le Calcio. A Milan, il a ajouté une moyenne de 1,96 points par match, le record le plus élevé de l’entraîneur depuis l’exercice de sa vocation d’entraîneur. Bien qu’il ait terminé sixième de la saison 2019/20, l’équipe dirigée par Ibrahimovic et compagnie a obtenu la deuxième place de Serie A l’année précédente. Dans la campagne actuelle, Milan est pratiquement intraitable et partage la tête avec Napoli. Seule la Fiorentina a réussi à battre les hommes de Pioli, avec une victoire 4-3.