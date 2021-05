Stefano Tonchi, Mise à jour sur le procès de Condé Nast – WWD

Près de deux ans après que l’ancien rédacteur en chef de W, Stefano Tonchi, a intenté pour la première fois une action en justice contre la société mère de Condé Nast, Advance Magazine Publications, l’affaire est toujours en cours – mais il y a eu des développements récents.

Pour un bref récapitulatif, en juin 2019, Tonchi a intenté une action pour rupture de contrat contre Advance demandant un peu plus d’un million de dollars de dommages-intérêts, affirmant qu’il avait été injustement licencié un jour après la vente de la publication de mode surdimensionnée sur papier glacé à Surface Media. (Il a depuis changé à nouveau de mains et est actuellement publié par W Media en partenariat avec BDG grâce à un groupe d’investisseurs célèbres dirigé par le mannequin Karlie Kloss, qui est venu à sa rescousse au milieu de la pandémie.)

Tonchi, maintenant directeur de la création chez L’Officiel, a affirmé dans le procès contre Advance qu’il avait été licencié «pour cause» et qu’il ne recevrait aucune des rémunérations prévues dans son contrat de travail ou de clôture des primes, ajoutant que la société «a fait ne fournir aucun fait constituant une cause. »

Deux mois plus tard, Condé Nast a riposté avec une contre-poursuite accusant Tonchi d’interférer avec la vente de W pour en profiter. Il a ensuite retiré deux de ses demandes reconventionnelles contre Tonchi – violation de la confidentialité et violation du contrat de travail – afin de garder des détails secrets sur l’entreprise de W et les acheteurs précédemment intéressés, mais a conservé deux de ses demandes reconventionnelles, que Tonchi a ensuite demandé à un juge de rejeter.

Récemment, ce juge – le juge de la Cour suprême de l’État de New York, Joel Cohen – est revenu avec une réponse, accueillant la requête de Tonchi pour rejeter les demandes reconventionnelles d’Advance pour manquement à l’obligation fiduciaire, mais rejetant sa requête en rejet de la demande pour violation du devoir de loyauté / infidèle. fonctionnaire, laissant Advance avec une seule demande reconventionnelle, contre quatre en 2019.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de manquement à l’obligation fiduciaire, Cohen a noté qu’elle «doit être rejetée parce qu’elle ne parvient pas à plaider de manière adéquate que les défendeurs ont subi un préjudice indemnisable». Une partie de cela découle sans aucun doute du fait qu’Advance ne voulait pas divulguer certains détails sur le processus de vente entourant W.

«Il n’y a aucune indication dans les demandes reconventionnelles, par exemple, sur le type de« contrôle des dommages »que l’équipe de vente AMPI a déployé en réponse aux actions de Tonchi. Les demandes reconventionnelles ne concernent pas non plus les «transactions futures» qui pourraient être affectées par la conduite de Tonchi », a-t-il déclaré dans des documents judiciaires.

Quant à la violation du devoir de loyauté, où Tonchi aurait agi de manière déloyale dans le processus de vente de W, élevant ses propres intérêts aux dépens d’Advance, il a évoqué trois allégations. Le premier est Advance alléguant que Tonchi a divulgué des informations confidentielles à des acheteurs potentiels sans préavis à Advance, ainsi que le blocage des tentatives d’un acheteur potentiel de rencontrer des membres supérieurs de l’équipe éditoriale de W afin de minimiser l’importance des autres membres du personnel de W, afin qu’il pourrait paraître indispensable à l’acheteur potentiel.

Advance a également allégué que Tonchi avait compromis la vente à Surface en dénigrant Surface et son PDG Marc Lotenberg à d’autres employés de W et en encourageant les employés de W à ne pas travailler pour la société de médias.

«Ensemble, ces allégations sont suffisantes pour énoncer une cause d’action pour violation du devoir de loyauté, y compris une demande de restitution d’une indemnité précédemment payée pendant la période de déloyauté en vertu de la doctrine du serviteur infidèle», a conclu Cohen.

Il est entendu qu’à ce stade de l’affaire, les preuves n’ont pas encore été examinées.

Lani Adler, l’avocat de Tonchi, a déclaré à WWD: «Je suis convaincu que, sur la base des preuves qui consistent en les documents que les parties ont échangés sur la base des dépositions de plusieurs témoins, dont Anna Wintour, Bob Sauerberg [former CEO of Condé Nast] et Roger Lynch que M. Tonchi prévaudra à tous égards.

Un représentant d’Advance n’a pas répondu à la demande de commentaires.

