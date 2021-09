Stefanos Tsitsipas est absent de l’US Open

09/04/2021

Le à 07h30 CEST

Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz Garfia, numéro 55 de l’ATP, a donné la surprise en s’imposant par 6-3, 4-6, 7 (7) -6 (2), 0-6 et 7 (7) -6 (5) en quatre heures et douze minutes pour Stefanos Tsitsipas, joueur de tennis grec, numéro 3 de l’ATP et tête de série numéro 3, en seizièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale de l’US Open.

Le joueur grec a réussi à briser le service de son rival 8 fois, tandis que le joueur espagnol l’a fait 6 fois. De même, Alcaraz Garfia a eu une efficacité de 64% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 60% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 61% et 5 doubles fautes, réussissant à remporter 63% des points de service.

En huitièmes de finale, les Espagnols affronteront les Allemands Peter Gojowczyk, numéro 141.

Le tournoi New York (US Open) se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs s’affrontent dans cette compétition. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi les classés directement, ceux qui réussissent à passer la phase de qualification précédente et les invités.