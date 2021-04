Stefanos Tsitsipas est déjà en demi-finale à Barcelone

23/04/2021 à 16 h 59 CEST

.

grec Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial, a avancé ce jeudi à demi-finales de l’Open de Barcelone Banc Sabadell grâce à sa victoire avant Félix Auger-Aliassime, pour 6-3 Oui 6-3, en une heure et 24 minutes.

Le match de quart de finale entre Hellenic, âgé de 22 ans et le Canadien de 20 ans, a été le premier affrontement entre les deux jeunes sur terre battue sur le circuit professionnel. Auger-Aliassime, numéro 20 du classement ATP, est sorti prêt à rendre les choses difficiles pour la deuxième tête de série du tournoi, avec quelques premiers matchs en piste et en déplaçant son rival d’un bras ferme.

Tsitsipas, pressé, a dû sauver trois balles de pause lors de son premier match, et a souffert pour assurer le deuxième dans un exercice d’évasion qui a abouti à une pause en sa faveur, lorsque le match était le plus difficile, pour mettre le 3-2 sur le tableau de bord. Le récent champion de Monte Carlo a éteint le Canadien avec cette «pause» et, ferme au service, a marché avec un peu de confort jusqu’à clore le set par 6-3.

La confiance du Grec a donné le ton dans la deuxième pochette, tandis que le nouvel élève de Toni Nadal il s’est donné beaucoup de mal pour maintenir son service. Il n’a pas réussi à le faire lors du quatrième match, moment auquel Tsitsipas Il a ouvert une brèche au tableau de bord avec un 3-1 qui a rendu justice à l’intensité et aux succès affichés.

La deuxième tête de série Il n’a pas enlevé son pied du gaz jusqu’à la conclusion et, sans aucun doute dans le service, a terminé le set et la rencontre avec un autre 6-3. Le numéro 5 mondial affrontera l’Italien Jannik Sinner en demi-finale, 19 ans et 19 ème joueur du classement mondial, avec qui il compte un bilan d’une victoire et d’une défaite, tous deux en terre de Rome.