Steffen Baumgart pense que le Bayern Munich peut être défié en Bundesliga cette saison

Dans une récente interview avec Abendzeitung, l’entraîneur du FC Köln Steffen Baumgart a parlé du prochain match de son équipe avec le Bayern Munich.

Baumgart, qui est un personnage complet, sait que le discours selon lequel le Bayern Munich serait plus faible cette saison n’est que cela … un discours. Pourtant, Baumgart pense que le Borussia Dortmund et le RB Leipzig ont suffisamment de qualité pour relever un défi de taille pour le titre de champion.

“Bien sûr, la qualité du FC Bayern est ininterrompue. Mais si vous regardez la situation globale, ils ont eu beaucoup de stress récemment et la préparation n’était pas vraiment facile maintenant non plus. Je pense toujours que Dortmund peut devenir champion, même si le FC Bayern est sans aucun doute la meilleure équipe que nous ayons en Bundesliga », a déclaré Baumgart. « Ce n’est jamais ennuyeux de regarder le Bayern. Ils ont cette qualité incroyable et cette avidité de succès. Mais la question des champions dépend un peu des clubs qui ont effectivement la possibilité de suivre le Bayern. Je ne pense pas que Dortmund ou Leipzig aient nécessairement une pire équipe. »

Baumgart pourrait avoir raison, la Bundesliga – en général et pas seulement les équipes de haut niveau – semble plus forte. Le skipper de première année des Billy Goats aimerait voir son équipe atteindre ce niveau.

« Cela doit être notre objectif, nous n’allons pas à Munich pour faire un beau voyage. En tant qu’athlètes, nous voulons toujours atteindre le plus haut possible, c’est-à-dire une victoire. Il est également clair que quelque chose comme ça ne peut réussir que si beaucoup de choses se passent bien pour nous dans ce match », a déclaré Baumgart. « Vous avez vu que le Bayern a encore très faim. Mais nous voulons développer une équipe ici à Cologne et cela inclut – même à Munich, où il est brutalement difficile – de jouer votre propre jeu. La mentalité et la volonté de courir doivent être justes – et ensuite j’espère un bon résultat. »