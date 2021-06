Steiner a appris le siège mal ajusté de Schumacher par sa mère · .

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, n’était pas au courant de l’inconfort de Mick Schumacher dans sa voiture jusqu’à ce que la mère du conducteur lui en parle.

Schumacher a déclaré hier aux médias autrichiens qu’il avait discuté de sa position assise inconfortable dans le Haas VF-21 avec Sebastian Vettel à la fin du Grand Prix de France.

“En gros, je suis assis dans une position de travers depuis le début de la saison”, a expliqué Schumacher. « Le siège est central, mais je ne suis pas droit. En fait, nous en avons déjà parlé et j’en ai profité pour le lui montrer.

Vettel “a donné à ma mère un conseil de peut-être le casser pour que j’en achète un nouveau plus tôt”, a déclaré Schumacher, “mais cela ne s’est finalement pas produit, j’ai donc toujours le même siège pour le moment.”

“Les plans sont là pour changer de siège dans un proche avenir”, a ajouté Schumacher.

Steiner pense qu’on a trop parlé du problème et a déclaré que le conducteur peut avoir un nouveau siège dès qu’il en a besoin.

Photos : Essais du Grand Prix de Styrie 2021« La première fois que j’ai découvert sa mère m’a dit en France qu’il y avait quelque chose avec le siège. J’ai dit que je n’étais pas au courant.

“Ensuite, je pense que cela s’est juste intensifié parce que je dirais qu’il veut faire un nouveau siège mais il l’a dit lui-même, je pense que c’était hier, qu’il n’y a pas d’urgence.

«Je pense qu’il n’est pas complètement hétéro, ce qui veut dire qu’il y a peut-être de la pression ou quelque chose du genre. Mais il n’est pas assis à 45 degrés donc son corps n’est pas complètement tordu ou la voiture n’est pas droite.

« Parce que Sebastian a regardé dans la voiture et que c’est devenu la grande histoire, ce qui me convient, mais je n’étais même pas au courant jusqu’à ce que sa mère m’en parle, donc ça ne peut pas être si grave. Et nous lui ferons un siège dès qu’il en voudra un et quand il pensera que nous sommes dans la bonne position pour le faire.

