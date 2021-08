Steiner dit à ses recrues : Vous ne pensez qu’à conduire

Mick Schumacher et Nikita Mazepin n’ont qu’à “penser à conduire” avec Guenther Steiner disant à ses recrues que quelqu’un d’autre fera tout le reste.

Faisant le saut de la Formule 2 à la Formule 1 cette saison, 2021 allait toujours être une année d’apprentissage pour la gamme de recrues de Haas.

À quel point cette courbe serait raide, cependant, a été exacerbée par l’appel de la Formule 1 à réduire les tests de pré-saison à trois jours.

Cela signifiait que les pilotes n’avaient qu’un jour et demi chacun dans la voiture avant de prendre la piste pour le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison.

Schumacher et Mazepin ont tous deux connu plusieurs moments notables au cours de la première moitié de la saison, le pilote russe gagnant le surnom de “MazeSpin” tandis que Schumacher a été fustigé par son patron d’équipe pour deux gros accidents d’entraînement.

Mais alors que Steiner estime que le passage de la F2 à la F1 a peut-être été plus important que ce que lui ou ses recrues s’attendaient, il a le sentiment qu’ils rattrapent leur retard “plus rapidement” qu’il ne le pensait.

“Je savais qu’ils venaient bien préparés de la Formule 2, [but] ce que j’ai réalisé, c’est à quel point le pas est grand de la Formule 2 à la F1 », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Je dirais ça pour tout le monde. Et puis si vous revenez en arrière et regardez les gars qui sont venus de la F2, ils ont tous mis un peu de temps à s’y habituer. Ce n’est pas seulement la conduite, c’est tout l’environnement.

«Je pense que du côté de la conduite, ils rattrapent tous les deux plus vite que je ne le pensais. Mais pour le reste, il faut un peu de temps pour s’habituer à ce que tant de personnes s’occupent de vous et fassent les choses pour vous.

“Ils pensent tous ‘oh, je dois le faire moi-même…’ Ouais, tu l’as fait en F2, parce qu’il n’y avait pas 10 personnes autour de toi qui faisaient tout.

“Non, non, quelqu’un d’autre y pensera, vous pensez juste à conduire une voiture de course et à travailler avec vos ingénieurs pour tirer le meilleur parti de la voiture de course, le reste est pris en charge.

« Comprendre ce que certains changements font sur une voiture… ce sont les choses qu’ils doivent apprendre, car ce qu’ils changent là-bas influence leurs performances sur la piste. Et c’est sur cela qu’ils seront jugés, vous savez.

“Et peut-être qu’ils sont venus et ont pensé que c’était un peu plus facile de ce côté-là, ou” l’ingénieur va régler ça “. Non, vous avez aussi besoin d’un chauffeur.