Steiner explique les luttes “ faibles de l’arrière ” de Nikita Mazepin

Nikita Mazepin a du mal à tirer le meilleur parti de son Haas VF-21 en raison de son «arrière faible», explique Guenther Steiner.

Bien que Mazepin soit la quintessence d’un pilote payant, a remis un siège de course de Formule 1 après que son père, Dmitry Mazepin, ait investi massivement dans l’équipe via sa société Uralkali, le pilote russe n’est pas sans talent.

Il a terminé cinquième du championnat de Formule 2 de l’année dernière, remportant six podiums avec Hitech Grand Prix, dont deux victoires en course.

À ce jour, cependant, sa carrière en Formule 1 ne montre pas beaucoup de signes de ce talent.

Mazepin n’a pas encore terminé un grand prix dans le premier tour, en fait il a fait deux tours de retard dans les trois courses où il a vu le drapeau à damier.

Il n’a pas encore battu son coéquipier Mike Schumacher en qualifications ou en Grand Prix et n’a pas encore quitté le bas des pages de résultats.

Cela n’a pas été un bon début pour la recrue de Haas, Steiner expliquant qu’il a du mal à s’adapter au VF-21.

Tout le monde chez Haas est bien conscient des faiblesses de sa voiture, dont l’une est sa stabilité arrière.

Malheureusement pour Mazepin, c’est un pilote qui aime exactement le contraire.

“Ce que vous faites pour essayer de lui donner ce qu’il veut, vous travaillez ce que vous avez – mais la différence est que dans les catégories juniors, les voitures sont normalement des monotypes, donc vous commencez avec la même base”, a expliqué Steiner à Autosport.

«De toute évidence, notre base cette année n’est pas bonne par rapport à notre opposition. Et nous savons que nous avons un arrière aérodynamique faible, donc nous n’avons pas assez d’appui.

«Nous essayons juste de rattraper le retard avec quelques changements dans la configuration. C’est la seule chose que vous puissiez faire.

«Il est possible d’essayer certains circuits, d’autres non. Cela dépend un peu de l’endroit où votre équilibre doit être, en raison des différents types de virages.

“Donc ce n’est pas une tâche facile avec cette voiture de trouver quelque chose qui lui plaît, car l’arrière est instable.”

Mazepin convient que le manque de stabilité et d’appuis lui fait mal.

«Il est très difficile de rivaliser avec les meilleures équipes car elles ont plus d’appui et plus d’appui, ce qui vous donne une voiture plus stable et plus adhérente», a-t-il déclaré.

«Nous raidissons évidemment la barre arrière, et nous jouons également avec la rigidité des ressorts [to try and fix it]. »

