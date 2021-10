Steiner : Haas est prêt à marquer des points

Le patron de l’équipe de Formule 1 Haas, Guenther Steiner, a vu un avenir meilleur après une performance décisive de Mick Schumacher lors des qualifications pour le Grand Prix de Turquie samedi.

Le fils recrue de 22 ans du septuple champion du monde de F1 et ancien grand Ferrari Michael partira 14e après avoir participé pour la première fois à la deuxième phase des qualifications.

Haas à moteur Ferrari est la dernière du championnat et la seule des 10 équipes à avoir encore marqué un point en 15 courses cette saison.

« Nous n’avons pas seulement eu de la chance, (l’équipe) a fait du bon travail », a déclaré Steiner aux journalistes. « Tout a été bien fait. Cela montre qu’il vous suffit de continuer à travailler et que les choses viendront à nous.

« C’était ma plus grande satisfaction personnelle aujourd’hui, de voir comment l’équipe a exécuté. Nous sommes prêts pour l’année prochaine, tout va bien », a-t-il ajouté. « Si nous avons une meilleure voiture, l’équipe de course est prête à marquer des points. »

La F1 entre dans une nouvelle ère l’année prochaine avec une révolution des règles visant à rendre les règles du jeu plus équitables et avec des courses plus proches.

Haas a déjà annoncé que le pilote de l’académie Ferrari Schumacher et son coéquipier russe Nikita Mazepin, dont le père milliardaire dirige le sponsor titre Uralkali, restent dans une composition inchangée.

La performance de Schumacher a égalé la meilleure place sur la grille de la recrue allemande, obtenue en Russie il y a deux semaines après que certains pilotes aient pris des pénalités.

Il a également atteint la deuxième phase de qualification en France en juin mais n’a pas pu participer avec la voiture trop endommagée suite à une chute dans les dernières secondes du premier relais.

Schumacher, l’ancien champion de Formule 2 de l’an dernier, a déclaré qu’il n’avait jamais douté de ses capacités et a salué les progrès de l’équipe cette saison :

« La progression a toujours été là et en hausse et c’est quelque chose que nous devons garder jusqu’à la fin de la saison. » (Reportage de Tuvan Gumrukcu)

P14 et Q2 pour @SchumacherMick et @HaasF1Team Tout le travail acharné dans les coulisses Toutes les longues heures à la maison et sur la route Tout cela en vaut la peine pour des moments comme celui-ci 👊#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/7emmyFf0UI – Formule 1 (@F1) 9 octobre 2021