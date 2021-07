Steiner : Le plan est d’avoir un nouveau châssis pour Mazepin à Spa

Le patron de l’équipe Haas F1 Guenther Steiner a de nouveau été invité à faire la lumière sur la disparité de poids entre la voiture de Nikita Mazepins et celle de son coéquipier Mick Schumacher, bien qu’il ait reconnu que la voiture du Russe était plus lourde, il a refusé d’expliquer de combien.

Après le Grand Prix de Styrie, Mazepin a fait savoir qu’il n’obtenait pas le même équipement que son compatriote recrue et coéquipier Schumacher. Ce que Steiner a reconnu comme un fait mais n’a pas donné de détails.

Pressé de détails lors du Grand Prix d’Autriche, Steiner a encore une fois expliqué : « C’est dans les tolérances. C’est assez facile à expliquer. Vous essayez toujours de faire de votre mieux et l’un des châssis est un peu plus lourd, mais pas dans toutes les circonstances – juste au moment où nous avons besoin d’un certain équilibre de poids, il finit donc un peu plus lourd. C’est marginal, mais c’est plus lourd.

Pressé de chiffres, le patron de l’équipe a éludé la question : « Non, je ne veux pas entrer dans les chiffres – parce qu’alors nous sommes cités sur des chiffres et ensuite nous allons discuter des chiffres – parce qu’ils peuvent varier selon le circuit, et le course parce que, comme je l’ai dit avec l’équilibre des poids que nous devons atteindre.

Mais Steiner a reconnu que la différence de poids a affecté les performances de Mazepin : « Absolument, ça a un impact. Plus lourd ne peut pas avoir d’impact. C’est de la physique. Encore une fois, la prochaine chose que vous me demandez est quel impact ?

“Donne moi un moment! Je ne vais pas entrer là-dedans parce qu’alors nous commençons à spéculer parce que ce n’est pas un nombre fixe. “

Il est également apparu que Mazepin avait riposté au « cadeau Mazespin » de la toupie mal conçue de Steiner en offrant au chef d’équipe un cadeau à lui – une porte ! Le patron de l’équipe a expliqué : « Apparemment, en Russie, si vous recevez un cadeau, vous devez le rendre.

«Alors, nous lui avons offert le cadeau du Mazespin, de ce jeu, donc son cadeau était la porte. La porte était un cadeau à cause de l’année dernière, ou il y a deux ans, à cause de ce qui s’est passé avec Kevin et… avec Kevin – Romain n’était pas impliqué dans celui-là, c’était le gentil cette fois, Romain.

“Alors, que s’est-il passé avec Kevin il y a deux ans, alors il a pensé que j’avais besoin d’une nouvelle porte”, a déclaré Steiner et a ajouté: “Le plan est d’avoir un nouveau châssis pour la Belgique pour Mazepin.”