Steiner: Pour moi, oui, nous serons à l’arrière cette année

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a justifié pourquoi son équipe ne dépense pas un sou pour développer sa voiture actuelle au cours de cette saison de Formule 1 2021, affirmant que ce serait une folie totale de le faire.

La Haas VF20 de l’année dernière a éclaté la couverture le premier jour des essais à Barcelone en février 2020 et, de l’avis général, très peu de choses ont été faites pour améliorer la voiture qui a commencé sa vie entre les mains des vétérans Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

La voiture était une poignée, attrapant souvent leurs conducteurs avec des claquements et des réactions imprévisibles qui les ont trop souvent surpris. Le métal plié était en abondance dans le garage Haas l’année dernière.

Lors du Grand Prix du Canada 2019, Magnussen a pris d’assaut la radio: «C’est la pire expérience que j’aie jamais vécue, dans aucune voiture de course. Jamais! »

Après que l’épisode soit apparu sur le dernier Drive to Survive sur Netflix, le Danois a déclaré: « J’ai vu celui dans lequel je suis, et ils n’ont même pas mis les mauvaises choses. »

Les choses ne se sont pas améliorées en 2020, pour l’équipe qui a souffert d’une série de DNF alors que le développement de la voiture stagnait et que Ferrari était en perte de vitesse avec son bloc d’alimentation, ce qui a eu un impact négatif sur les équipes clientes. En conséquence, les statistiques montrent que Haas est l’avant-dernier du championnat des constructeurs de F1 l’année dernière avec seulement trois points, seul Williams était pire.

Avance rapide jusqu’en 2021, même vieille voiture gênante et inefficace mais une nouvelle couche de peinture pour quelques recrues – Ferrari a soutenu Mick Schumacher et Nikita Mazepin grâce au compte bancaire débordant de Papa Dmitry – remplaçant les deux vétérans.

Lors de l’ouverture de la saison, le Grand Prix de Bahreïn le week-end dernier, les voitures étaient sans espoir entre les mains des recrues, « Mazespin » est à la mode comme son surnom tandis que Mick a eu un moment effrayant au début du VF21 qui est le VF20 dans une nouvelle livrée.

Steiner a expliqué l’état actuel des choses lors d’un entretien avec F1.com: «Le seul développement que nous avons fait a été de nous adapter aux règles de cette année, vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que la voiture s’améliore. Avec le changement de règle, la voiture s’est en fait aggravée à mesure que nous avons supprimé les appuis, c’est donc à quel point vous pouvez faire peu de choses?

«Sur la voiture, j’ai toujours été très franc car la voiture est ce qu’elle est cette année. Lorsque nous avons commencé le développement en novembre de l’année dernière, nous savions que nous ne pourrions pas rattraper le retard. Pourquoi gaspillerais-tu [money]?

«La voiture était mauvaise en 2019, elle ne s’est pas beaucoup améliorée en 2020 et tout d’un coup nous investissons une année de développement dans une voiture qui ne fera que 23 courses? Je veux dire que ce serait une folie totale à mon avis.

«Donc, comme tout le monde le sait, nous devons limiter cela [spending] mais vous essayez toujours de tirer le meilleur parti de [the car]. Vous ne dites pas: « Je ne veux pas plus ». »

Selon le rapport, Haas conduira une voiture légèrement mise à jour à Imola, pour résoudre le problème de configuration de la voiture et pas plus pour le reste de la saison.

«Nous obtenons des pièces pour la voiture pour Imola, car nous ne pouvions pas les préparer pour [Bahrain] nous avons donc fait ce que nous pouvions », a expliqué Steiner.

«À un moment donné, demandez-vous – si vous investissez beaucoup, allons-nous être sixième? Allons-nous être septième? Non. Le mieux que nous pouvions viser était la huitième et ensuite c’est un cas de, vaut-il vraiment la peine d’investir votre avenir dans les six prochains mois et de perdre de vue les cinq prochaines années? Non.

«Pour moi, oui nous serons [at the] cette année, mais j’espère que nous pourrons l’année prochaine – ou l’objectif est de – revenir là où nous étions en 2018 et non là où nous en étions en 2019 ou 2020 », a ajouté Steiner.

Heureusement pour l’équipe, l’argent Uralkali de Mazepin alimente le projet, ou plus comme le goutte-à-goutte à la survie de l’équipe suggérant que Gene Haas désenchanté pourrait voir tout cela comme une farce à guichets fermés.

Cette situation n’est pas nouvelle, Haas a été dans une situation financière difficile tout au long de la saison 2020, comme Netflix l’a si franchement révélé, un malheureux Guenther parlant d’argent, ou son manque, ou sa perspective, à un gène apparemment désintéressé. Et ce n’est pas de la fiction.

Ainsi, la scène chez Haas cette année est que Mazepin senior continuera à nourrir l’argent à la demande pour garder son fils en F1, au détriment de bien meilleurs pilotes qui n’ont tout simplement pas l’argent nécessaire pour égaler le milliardaire.

Sachant tout cela, sans aucun doute, Ferrari a jugé sage de placer le fils de Michael Schumacher, Mick, dans l’équipe américaine et de combiner ainsi pour assurer sa survie pendant au moins un an.