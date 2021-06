Steiner se prépare à d’autres incidents Mick/Mazepin

Le patron de Haas, Guenther Steiner, se prépare à d’autres incidents entre ses deux pilotes débutants, Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Les conséquences de leur quasi-accident à la fin du Grand Prix d’Azerbaïdjan, où Schumacher a accusé Mazepin d’essayer de lui faire peur avec un mouvement tardif, se sont propagées au prochain tour en France.

Schumacher s’attend à une punition plus sévère si Mazepin devait refaire la même chose, mais Mazepin a dit à son coéquipier qu’il “ne bloquera jamais” et ne s’attendra pas à ce que les choses soient faciles contre lui.

En regardant les deux côtés du garage Haas, Steiner prédit qu’il y aura plus d’incidents et d’arguments à résoudre au fur et à mesure que la saison se développe – pas seulement celui-ci.

« Quand ils sont dehors, comment dois-je les tenir en laisse ? » Steiner a déclaré aux journalistes en France.

“Ils sont tous les deux jeunes et ont un ego et ils veulent être vus comme étant forts, donc seul l’avenir dira ce qui se passe mais je ne conduirai pas la voiture.

«Nous nous sommes mis d’accord sur certaines choses et nous continuons et espérons que cela ne se reproduira plus.

« Puis-je vous garantir à 100 % que cela ne se reproduira plus ? Certainement pas. Ce sont des pilotes de course automobile. Ce sont des gens compétitifs et il y aura à nouveau des incidents et nous les traiterons à nouveau.

« Sinon, ça devient de toute façon ennuyeux, mais j’espère qu’ils en ont tiré une leçon et qu’au moins nous aurons des situations à l’avenir, mais peut-être pas celles-ci. »

On a même demandé à Steiner si Ferrari retirerait Schumacher de l’environnement Haas s’il y avait plus d’incidents avec Mazepin, mais il a estimé que cette question montrait que la situation était maintenant exagérée.

“Si cela affecte l’avenir, je ne sais pas, je n’ai pas de boule de cristal et je pense qu’en course cela arrive”, a-t-il répondu.

«Je pense que nous exagérons cela hors de proportion ici. Je ne pense pas que c’était aussi mauvais que vous le pensez tous.

« C’est normal et ça arrive parce qu’en ce moment nos gars, ils se battent entre eux. Si cela n’était pas arrivé à un coéquipier, cela n’aurait pas créé autant d’histoire.

“Mais pour le moment, où nous sommes, ils se battent les uns contre les autres parce que notre voiture est tout simplement trop lente pour se battre contre d’autres personnes.”

