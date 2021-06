Steiner soutient Max Verstappen pour le titre : “Il peut le faire !”

Le patron de Haas, Guenther Steiner, a particulièrement mentionné Max Verstappen dans une récente interview avec RTL, affirmant qu’il avait ce qu’il fallait pour remporter le titre.

Le terme “futur champion du monde” est resté avec Verstappen pendant plusieurs saisons en Formule 1 mais, en 2021, il a l’opportunité d’être enfin à la hauteur de cette facture.

Tout ce qui lui fait obstacle, c’est un simple septuple champion du monde sous la forme de Lewis Hamilton et une voiture Mercedes W12 qui sera probablement plus performante maintenant que deux courses sur circuit urbain sous la forme de Monaco et Bakou sont terminées et dépoussiérées.

Regardant de loin au fond de la grille, Steiner a été invité à donner son avis sur la bataille à l’extrémité du peloton de Formule 1.

“Mercedes commence à faire des erreurs parce qu’elles sont sous pression”, a déclaré Steiner à RTL.

« Sous la pression, vous devez prendre plus de risques. Red Bull fait du bon travail et il est possible pour Red Bull de gagner.

« Je pense beaucoup à Max Verstappen en particulier. Il peut le faire.”

Ce n’est bien sûr pas seulement le titre des pilotes à gagner, car le championnat des constructeurs devrait également être une bataille serrée. Steiner pense que la récente victoire de Sergio Perez à Bakou pourrait être un moment clé.

Il a poursuivi : « Checo [Sergio Perez] s’habitue aussi lentement à la voiture.

“Gagner à Bakou lui donnera sûrement confiance pour obtenir les points supplémentaires pour Red Bull dans la lutte pour le titre.”

Steiner a également adressé un mot à ses motoristes, Ferrari, qui font de leur mieux pour revenir dans le combat aux côtés de Mercedes et Red Bull.

“Ferrari a fait un grand pas, est un gagnant, absolument”, a-t-il déclaré.

«Mais il y a encore place à l’amélioration là-bas. Qu’ils puissent à nouveau se battre pour les championnats du monde. Cela se reproduira aussi à coup sûr. »

Steiner a fait beaucoup de presse ces dernières semaines, ayant également son mot à dire sur la recherche de pilotes américains pour rejoindre l’équipe Haas et le mouvement de Nikita Mazepin contre Mick Schumacher lors d’une course folle vers la ligne en Azerbaïdjan.

