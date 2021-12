Stella McCartney abandonne la collection Beatles Merch avec un prix époustouflant

Crédit photo : Stella McCartney

La créatrice de mode Stella McCartney a lancé une nouvelle collection de produits dérivés des Beatles.

La collection est liée à la sortie du documentaire « The Beatles: Get Back », qui a frappé Disney + le mois dernier. La collection de mode de la fille de Paul McCartney comprend des t-shirts, des pantalons, des pulls, un blouson aviateur et des chaussettes.

« Pour moi, Get Back, c’est bien plus qu’une simple chanson ou un concert », a déclaré Stella McCartney à Hero. « C’est l’histoire intemporelle d’amis de longue date qui se réunissent pour créer quelque chose d’incroyable avec du rire et une intrépidité totale tout en se tenant à la pointe du changement. »

Le documentaire a été créé par Peter Jackson, qui a eu accès à plus de 60 heures de séquences inédites et 150 heures d’enregistrements audio inédits.

Le film en trois parties raconte l’histoire de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr qui préparent leur dernier album, « Let It Be » et leur premier spectacle en plus de trois ans.

La collection de produits dérivés des Beatles est disponible sur le site Web de McCartney via Net-a-Porter.

Mais vous feriez mieux d’être prêt à débourser un joli centime pour certains des articles de la collection. Voici quelques éléments que nous avons vus lors de notre lecture rapide du site :

105 $ Chaussettes Beatles2 085 $ Manteau en coton Beatles775 $ Jean taille haute Beatles délavé à l’acide 750 $ Sac en toile Beatles 1 095 $ Pull en coton 350 $ Chapeau bob Beatles 895 $ Sweat à capuche en jersey de coton Beatles Tie-Died495 $ T-shirt à cravate Beatles765 $ Chaussures Beatles ReclypseC’est un prix élevé pour certains produits dérivés des Beatles, mais peut-être pas depuis que Stella McCartney l’a conçu.

La collection célèbre le documentaire de huit heures sur les Beatles, mais Yoko Ono est un thème persistant. Mais pas un seul fan inconditionnel n’a longtemps accusé d’avoir brisé les Beatles.

« Elle n’a jamais d’opinion sur ce qu’ils font », a déclaré Jackson dans une interview avec 60 Minutes à propos du documentaire. « Elle est une présence très bénigne, et elle n’interfère pas du tout. » Jackson dit que sa série est un documentaire sur un documentaire. Alors pourquoi ne pas avoir une collection de mode incroyablement chère pour le célébrer ?