Stellantis examine la fermeture d’une ligne de l’usine automobile italienne de Melfi – Union

Une vue montre le logo de Stellantis à l’entrée de l’usine de l’entreprise à Hordain, France

Stellantis étudie un plan qui impliquerait la fermeture de l’une des deux lignes de production de son usine automobile de Melfi, dans le sud de l’Italie, a déclaré à . le chef du syndicat FIM CISL.

Les modèles Renegade et Compass de Jeep et le SUV compact Fiat 500X sont produits à Melfi, qui est considérée comme l’usine Stellantis la plus efficace d’Italie, mais pourrait être déplacée vers une seule ligne de production.

La fermeture d’une ligne Melfi pourrait marquer une première étape par le directeur général Carlos Tavares pour lutter contre les surcapacités en Italie.

La production du constructeur automobile est surveillée dans le pays pour son coût plus élevé qu’ailleurs, car Stellantis cherche plus de 5 milliards d’euros (5,9 milliards de dollars) par an d’économies.

Ferdinando Uliano de la FIM CISL a déclaré jeudi que le plan était en cours d’évaluation, mais Stellantis n’avait pas pris de décision à ce sujet et le syndicat n’avait pas encore reçu la confirmation officielle qu’un tel projet était envisagé.

Tavares s’était engagé à ne pas supprimer d’emplois ni fermer d’usines suite à la création de l’entreprise issue de la fusion de Fiat Chrysler et du constructeur français Peugeot PSA en début d’année.

«Nous sommes très inquiets», a déclaré Uliano. «Une fois que vous avez réduit la capacité de production sur un site, il est très difficile de la récupérer».

Stellantis n’était pas immédiatement disponible pour commenter.