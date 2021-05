Stellar Dev Foundation investit M in AirTM pour améliorer les transferts transfrontaliers en Amérique latine

Stellaire (XLM)

Stellar Dev Foundation investit 15 millions de dollars dans AirTM pour améliorer les transferts transfrontaliers en Amérique latine

La Stellar Development Foundation (SDF) approfondit ses racines en Amérique latine avec un financement de 15 millions de dollars pour AirTM de Mexico, un portefeuille numérique et un échange cryptographique peer-to-peer.

Dans une annonce mardi, la branche capital-risque de SDF, Stellar Enterprise Fund, a annoncé que le tour de table de plusieurs millions d’euros visait à stimuler le développement de la plate-forme d’AirTM. De plus, SDF intégrera la blockchain Stellar à la plate-forme dans l’année à venir pour rendre les transactions moins chères, indique une déclaration de l’équipe.

Depuis le lancement du Fonds pour les entreprises, il s’agit du plus gros investissement jamais réalisé par le SDF. Les investissements précédents de SDF comprennent un tour de table de 3 millions de dollars dans Settle Network, un canal de paiement argentin, et la société de crédit américaine Tribal Credit, qui a également reçu 3 millions de dollars fin avril. Ces investissements visent la croissance des paiements numériques et des transferts transfrontaliers dans les pays d’Amérique latine.

De la même manière, l’investissement de 15 millions de dollars permettra à AirTM d’améliorer ses services financiers en Amérique latine tout en élargissant sa base de marché. Avec l’intégration de Stellar, les paiements et les transferts transfrontaliers devraient devenir moins chers et plus rapides, ce qui améliore l’accès financier aux personnes d’Amérique latine qui souffrent depuis longtemps de «systèmes financiers fragmentés», a déclaré la directrice exécutive du SDF Denelle Dixon dans un communiqué. .

En plus de la déclaration de Dixon, le PDG d’AirTM, Ruben Galindo Steckel, a déclaré que l’investissement permettrait également aux entreprises de prospérer en Amérique latine, les rendant plus compatibles et plus ouvertes à l’économie mondiale. L’investissement renforce encore l’objectif du SDF d’aider « les consommateurs et les entreprises du monde en développement à accéder à de l’argent stable qui conserve sa valeur » qui « est instantané à transférer sans frais, et peut être retiré en monnaie locale quand et où c’est nécessaire ” il a continué.

Au cours des six derniers mois, SDF a également investi 5 millions de dollars dans la société de paiement blockchain, Wyre, pour aider à introduire diverses interfaces de programmation d’applications de paiement, communément appelées API, qui peuvent s’intégrer à différentes applications au sein de l’écosystème Stellar. En décembre, SDF a investi 3 millions de dollars (payés en Stellar Lumens, ou XLM) pour se concentrer sur les rampes d’accès fiat-crypto et stimuler les transactions dans la région LATAM.

