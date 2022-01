Stellar Development Foundation lance un nouveau modèle de compte, dont les utilisateurs bénéficieront

À travers un blog officiel ultérieur, la Stellar Development Foundation (SDF) a annoncé un nouveau modèle de compte appelé Muxed. Créés pour éliminer les frictions et faciliter l’interaction des utilisateurs avec le modèle de compte basé sur ce réseau et les multiples services qui y sont construits, les comptes multiplexés semblent être une amélioration majeure pour l’ensemble de l’écosystème.

Selon la publication, un compte multiplexé est un compte qui combine le GABC et l’ID entier 64 bits pour créer un compte « virtuel » avec une adresse traditionnelle. De par ses caractéristiques, un compte muxé peut être identifié au sein d’un compte réel.

Ainsi, s’il existe un service ou un produit que Stellar utilise pour regrouper plusieurs comptes, ils peuvent désormais les gérer plus facilement et pourront éliminer les problèmes gênants tels que les problèmes de mème. Le SDF a demandé des « produits et services basés sur Stellar » pour vérifier si les validateurs sont compatibles avec le nouveau modèle de compte et leur a demandé de « proposer un plan de mise en œuvre » des comptes multiplexés dans leur système. L’organisation a déclaré:

Les services d’entiercement utilisent généralement des comptes mixtes pour mapper les paiements entrants sur une base de données client interne. Les entreprises peuvent utiliser des comptes mixtes pour affecter les paiements entrants à une facture ou à un compte client.

D’autres caractéristiques des comptes muxés, comme le révèle la SBF, sont les différences dans leur encodage, ils seront 69 caractères et non 56 comme un compte traditionnel, et dans leurs valeurs de base. En conséquence, les comptes multiplexés auront M comme premier caractère au lieu de G.

Muxed To améliore l’expérience de transaction chez Stellar

Selon son référentiel GitHub, le nouveau modèle de compte de Stellar pourrait ouvrir davantage de possibilités aux utilisateurs et à tous les acteurs opérant sur ce réseau et pourrait enfin supprimer les limitations de l’utilisation d’un modèle basé sur des notes :

L’expérience montre que les gens oublient fréquemment d’inclure l’ID de la note, ce qui entraîne une perte de fonds ou des appels d’assistance coûteux. De plus, les ID de mémo sont par transaction, et non par occurrence d’ID de compte, ce qui impose des restrictions sur l’utilisation de comptes multiplexés. (…) En ajoutant un identifiant de mémo facultatif au type d’identifiant de compte, nous faisons des comptes multiplexés (Muxed) une abstraction de première classe qui peut être utilisée partout où un identifiant de compte normal peut être utilisé.

Cela pourrait considérablement améliorer la façon dont les échanges et les services de garde fonctionnent avec les transactions Stellar, permettant aux utilisateurs de gagner du temps et de l’argent car ils n’ont plus besoin de participer manuellement à une transaction. Le SBF a révélé que des comptes multiplexés ont été mis en œuvre dans la mise à jour du protocole 13.

Cette mise à jour a été introduite en 2020, mais les comptes Muxed sont restés cachés jusqu’à hier, le 10 janvier 2022. En raison de son incompatibilité avec les versions précédentes du logiciel stellaire, les projets sur ce réseau ont eu le temps de se mettre à jour et de s’adapter au nouveau modèle.

Au moment de mettre sous presse, XLM se négocie à 0,22 $ avec un mouvement latéral sur le graphique en 4 heures, comme indiqué ci-dessous.

XLM se déplaçant latéralement sur le graphique de 4 heures. Source : XLMUSDT Tradingview