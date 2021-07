Stellar Foundation souhaite acquérir la société de transfert MoneyGram

Pour Hannah Perez

L’organisation à l’origine du développement de Stellar (XLM) s’est associée à la société Advent pour une éventuelle acquisition du géant des envois de fonds et ancien partenaire de Ripple.

***

La Stellar Foundation (Stellar Development Foundation), a contacté le géant du transfert d’argent MoneyGram pour une éventuelle acquisition. Cela a été rapporté par Bloomberg mercredi de cette semaine.

Selon les informations, la Stellar Foundation, une organisation à but non lucratif qui promeut le développement et la croissance du réseau Stellar (XLM), s’associe à la société de capital-investissement Advent International pour mener à bien l’accord éventuel. Le rapport cite des personnes proches du dossier qui ont demandé à rester anonymes.

Les autres détails de l’accord éventuel n’ont pas été divulgués. Cependant, des sources ont déclaré qu’aucune décision finale n’avait été prise jusqu’à présent et que Stellar et Advent pourraient choisir de ne pas conclure d’accord.

Stellar envisage d’acquérir MoneyGram

À plus de 80 ans, MoneyGram est l’une des plus grandes sociétés de transfert de fonds aux États-Unis, ayant été une cible d’acquisition pendant des années.

Tel que rapporté par Bloomberg, Ant Group, le conglomérat chinois de services financiers a accepté d’acheter MoneyGram en 2017, mais l’accord a été annulé après la pression des régulateurs. Son principal rival dans le secteur des envois de fonds, Western Union, a également tenté d’acquérir l’entreprise l’année dernière, selon des personnes familières avec les médias de l’époque.

La société de transfert transfrontalier n’est pas non plus étrangère à l’espace des crypto-monnaies. En novembre 2019, Ripple a acquis une participation de 10% dans MoneyGram après avoir investi 50 millions de dollars dans le service de transfert d’argent. La société a travaillé avec Ripple jusqu’au début de l’année, lorsqu’elle a décidé de suspendre le partenariat après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre Ripple pour la vente du jeton XRP en tant que titres non enregistrés.

Quant à Stellar, la fondation a investi 15 millions de dollars cette année dans AirTM, un portefeuille numérique et une plateforme d’échange peer-to-peer basée au Mexique. L’organisation basée à San Francisco soutient une plate-forme basée sur Blockchain qui permet aux consommateurs et aux institutions de transférer de l’argent et a été co-fondée par Jed McCaleb, qui a également fondé Ripple et son jeton XRP.

La devise native du réseau, XLM, est la 17e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, au prix de 0,26 $ au moment de la publication. Le prix de token a grimpé de près de 13% ces dernières heures, au milieu de l’annonce de l’éventuelle acquisition de MoneyGram.

Sources : Bloomberg, Coindesk, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash